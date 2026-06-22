https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-disisleri-nato-ve-ab-2030-yilinda-rusya-ile-catismaya-hazirlaniyor-1106683364.html

Rusya Dışişleri: NATO ve AB, 2030 yılında Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor

Rusya Dışişleri: NATO ve AB, 2030 yılında Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 yılı civarında Rusya ile askeri bir çatışmaya girmeye yönelik somut hazırlıklar içinde olduğunu... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T09:42+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basına yaptığı açıklamada, Moskova'nın askeri planlamalarını NATO ve AB’nin olası saldırısı üzerinden şekillendirdiğini kaydetti.Gruşko, Batılı ittifakların nihai amacının Rusya'yı zayıflatmak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik" başlıklı makalesinde benzer uyarılarda bulunmuştu. Lavrov, Avrupa'nın Rusya ile olası bir çatışmaya yönelik “savaşa hazırlık” sürecini tamamlamak için her yolu deneyerek zaman kazanmaya çalıştığına dikkat çekmişti.Lavrov, mevcut uluslararası gerilimin NATO ile Rusya arasında doğrudan bir sıcak çatışma riski barındırdığına dikkat çekerek, böyle bir senaryonun hızla bir nükleer savaşaevrilme tehlikesi taşıdığı konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abd-ve-iran-arasindaki-gorusmelerin-ilk-turu-tamamlandi-60-gunluk-yol-haritasinda-anlasma-saglandi-1106682923.html

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