https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-disisleri-nato-ve-ab-2030-yilinda-rusya-ile-catismaya-hazirlaniyor-1106683364.html
Rusya Dışişleri: NATO ve AB, 2030 yılında Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor
Rusya Dışişleri: NATO ve AB, 2030 yılında Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 yılı civarında Rusya ile askeri bir çatışmaya girmeye yönelik somut hazırlıklar içinde olduğunu... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T09:42+0300
2026-06-22T09:42+0300
2026-06-22T09:44+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr gruşko
nato
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080538522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_558ee70778829518089cc17e0efa315d.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basına yaptığı açıklamada, Moskova'nın askeri planlamalarını NATO ve AB’nin olası saldırısı üzerinden şekillendirdiğini kaydetti.Gruşko, Batılı ittifakların nihai amacının Rusya'yı zayıflatmak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik" başlıklı makalesinde benzer uyarılarda bulunmuştu. Lavrov, Avrupa'nın Rusya ile olası bir çatışmaya yönelik “savaşa hazırlık” sürecini tamamlamak için her yolu deneyerek zaman kazanmaya çalıştığına dikkat çekmişti.Lavrov, mevcut uluslararası gerilimin NATO ile Rusya arasında doğrudan bir sıcak çatışma riski barındırdığına dikkat çekerek, böyle bir senaryonun hızla bir nükleer savaşaevrilme tehlikesi taşıdığı konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abd-ve-iran-arasindaki-gorusmelerin-ilk-turu-tamamlandi-60-gunluk-yol-haritasinda-anlasma-saglandi-1106682923.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080538522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81e495e48e5bceebefbd89a0a7df683b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, nato, ab
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, nato, ab
Rusya Dışişleri: NATO ve AB, 2030 yılında Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor
09:42 22.06.2026 (güncellendi: 09:44 22.06.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) 2030 yılı civarında Rusya ile askeri bir çatışmaya girmeye yönelik somut hazırlıklar içinde olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basına yaptığı açıklamada, Moskova'nın askeri planlamalarını NATO ve AB’nin olası saldırısı üzerinden şekillendirdiğini kaydetti.
Gruşko, Batılı ittifakların nihai amacının Rusya'yı zayıflatmak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Biz, NATO ve AB ülkelerinin 2030 yılı eşiğinde Rusya ile askeri bir çatışmaya fiilen hazırlandıkları gerçeğinden hareket ediyoruz. Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın ana görevi, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmak.”
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik" başlıklı makalesinde benzer uyarılarda bulunmuştu. Lavrov, Avrupa'nın Rusya ile olası bir çatışmaya yönelik “savaşa hazırlık” sürecini tamamlamak için her yolu deneyerek zaman kazanmaya çalıştığına dikkat çekmişti.
Lavrov, mevcut uluslararası gerilimin NATO ile Rusya arasında doğrudan bir sıcak çatışma riski barındırdığına dikkat çekerek, böyle bir senaryonun hızla bir nükleer savaşaevrilme tehlikesi taşıdığı konusunda uyardı.