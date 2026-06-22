Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/dhcde-sivil-otobuse-iha-saldirisi-13-yarali-1106703082.html
DHC’de sivil otobüse İHA saldırısı: 13 yaralı
DHC’de sivil otobüse İHA saldırısı: 13 yaralı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Gorlovka kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir sivil... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T19:40+0300
2026-06-22T19:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇van prihodko
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donetsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
ukrayna
rus silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106617705_0:27:1226:717_1920x0_80_0_0_636d18bfefbae2b9b3f0d41fa54f6699.png
Donetsk’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Gorlovka’da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir sivil otobüse İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Kentin Belediye Başkanı İvan Prihodko, 13 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığını açıkladı.Prihodko, sosyal medya platformu ‘Max’ üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ordusunun Gorlovka’da sivil bir otobüse yönelik İHA saldırısı sonucu 12 sivil çeşitli derecelerde yaralandı” ifadelerini kullandı. Ardından gelen güncellemede, yaralı sayısının 13’e çıktığını belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün insansız hava araçlarıyla sivil altyapı ve yerleşim alanlarını hedef alıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesislere ve Ukrayna silah sanayisine ait işletmelere nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1106691712.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donetsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106617705_118:0:1110:744_1920x0_80_0_0_db2b16090d2db359075af6e9abd57955.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇van prihodko, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri
i̇van prihodko, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri

DHC’de sivil otobüse İHA saldırısı: 13 yaralı

19:40 22.06.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya'da ambulans aracı
Rusya'da ambulans aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Gorlovka kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir sivil otobüs hedef alındı. Saldırıda 13 sivilin yaralandığı bildirildi.
Donetsk’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Gorlovka’da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir sivil otobüse İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Kentin Belediye Başkanı İvan Prihodko, 13 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığını açıkladı.
Prihodko, sosyal medya platformu ‘Max’ üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ordusunun Gorlovka’da sivil bir otobüse yönelik İHA saldırısı sonucu 12 sivil çeşitli derecelerde yaralandı” ifadelerini kullandı. Ardından gelen güncellemede, yaralı sayısının 13’e çıktığını belirtti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün insansız hava araçlarıyla sivil altyapı ve yerleşim alanlarını hedef alıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesislere ve Ukrayna silah sanayisine ait işletmelere nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
13:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала