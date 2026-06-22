https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/dhcde-sivil-otobuse-iha-saldirisi-13-yarali-1106703082.html

DHC’de sivil otobüse İHA saldırısı: 13 yaralı

DHC’de sivil otobüse İHA saldırısı: 13 yaralı

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Gorlovka kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir sivil... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T19:40+0300

2026-06-22T19:40+0300

2026-06-22T19:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

i̇van prihodko

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donetsk

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Donetsk’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Gorlovka’da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir sivil otobüse İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Kentin Belediye Başkanı İvan Prihodko, 13 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığını açıkladı.Prihodko, sosyal medya platformu ‘Max’ üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ordusunun Gorlovka’da sivil bir otobüse yönelik İHA saldırısı sonucu 12 sivil çeşitli derecelerde yaralandı” ifadelerini kullandı. Ardından gelen güncellemede, yaralı sayısının 13’e çıktığını belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün insansız hava araçlarıyla sivil altyapı ve yerleşim alanlarını hedef alıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesislere ve Ukrayna silah sanayisine ait işletmelere nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1106691712.html

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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i̇van prihodko, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri