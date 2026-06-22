https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/dhcde-sivil-otobuse-iha-saldirisi-13-yarali-1106703082.html
DHC’de sivil otobüse İHA saldırısı: 13 yaralı
DHC’de sivil otobüse İHA saldırısı: 13 yaralı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Gorlovka kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir sivil... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T19:40+0300
2026-06-22T19:40+0300
2026-06-22T19:40+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇van prihodko
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
donetsk
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
ukrayna
rus silahlı kuvvetleri
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Donetsk’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Gorlovka’da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir sivil otobüse İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Kentin Belediye Başkanı İvan Prihodko, 13 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığını açıkladı.Prihodko, sosyal medya platformu ‘Max’ üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ordusunun Gorlovka’da sivil bir otobüse yönelik İHA saldırısı sonucu 12 sivil çeşitli derecelerde yaralandı” ifadelerini kullandı. Ardından gelen güncellemede, yaralı sayısının 13’e çıktığını belirtti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün insansız hava araçlarıyla sivil altyapı ve yerleşim alanlarını hedef alıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesislere ve Ukrayna silah sanayisine ait işletmelere nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1106691712.html
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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i̇van prihodko, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri
i̇van prihodko, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, ukrayna, rus silahlı kuvvetleri
DHC’de sivil otobüse İHA saldırısı: 13 yaralı
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Gorlovka kentinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir sivil otobüs hedef alındı. Saldırıda 13 sivilin yaralandığı bildirildi.
Donetsk’in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunan Gorlovka’da, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir sivil otobüse İHA ile saldırı düzenlediği bildirildi. Kentin Belediye Başkanı İvan Prihodko, 13 sivilin çeşitli derecelerde yaralandığını açıkladı.
Prihodko, sosyal medya platformu ‘Max’ üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ordusunun Gorlovka’da sivil bir otobüse yönelik İHA saldırısı sonucu 12 sivil çeşitli derecelerde yaralandı” ifadelerini kullandı. Ardından gelen güncellemede, yaralı sayısının 13’e çıktığını belirtti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün insansız hava araçlarıyla sivil altyapı ve yerleşim alanlarını hedef alıyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rusya’daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak; hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanarak Ukrayna’da yalnızca askeri tesislere ve Ukrayna silah sanayisine ait işletmelere nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.