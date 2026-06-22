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Türkiye'de sıcak alarmı: Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası geliyor

Türkiye'de sıcak alarmı: Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası geliyor

Sputnik Türkiye

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası Türkiye'de geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların 3-4 derece yükseleceğini söyledi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T09:26+0300

2026-06-22T09:26+0300

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Sıcak hava dalgası tüm Avrupa'da etkili olurken Türkiye'de durum ne olacak? Bu soruyu yanıtlayan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak dalgasının Türkiye'ye de geleceğini sıcaklıkların 3-4 derece yükseleceğini söyledi. Bu hafta İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar kaç dereceye yükselecek?Sıcaklıklar 3-4 derece artacak, İstanbul'da termometreler kaç dereceyi gösterecek?Avrupa’dan gelen sıcak hava dalgasının Türkiye’nin batısını etkileyeceğini belirten meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Türkiye'nin batı bölgelerini uyardı. Milliyet'in haberine göre, sıcak hava dalgasının bu hafta Türkiye'ye giriş yapacağını dile getiren Prof. Dr. Şen şunları dile getirdi: "Sıcak hava dalgası Orta Avrupa’dan Doğu Avrupa’ya, oradan Balkanlar’a, Balkanlar üzerinden de Türkiye’ye gelecek. Ancak etkisini kaybederek gelecek. Kuzeye doğru gittiği için sıcaklık düşerek gelecek. 40 derece sıcakla gelmeyecek. Türkiye’de sıcaklılar 3-4 derece yükselecek. Bir hafta etkili olacak. Yağış olmayacak. Sıcaklıklar İstanbul’da 30-31 dereceyi görür, İzmir ve Ege 35 derecenin üzerine çıkar. Ankara 30 dereceyi geçer.”

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orhan şen, meteoroloji, hava durumu, ankara hava durumu, istanbul hava durumu, sıcaklık