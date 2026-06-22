Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/fransada-sicak-hava-nedeniyle-yuzlerce-okul-kapatildi-1106680610.html
Fransa'da sıcak hava nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı
Fransa'da sıcak hava nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olmasına karar verildi. Ülkede alarm durumu 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T01:19+0300
2026-06-22T01:20+0300
dünya
fransa
sıcak hava
sıcak hava dalgası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106680692_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_e063a7b061fd68a6487c28bfdad5ed1a.jpg
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre aşırı sıcak hava nedeniyle pazar günü 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verildi.Alarm seviyesi bugün 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak.Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti. 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gidilecek.Yarıca çok sayıda Parisli serinlemek için kentteki Saint-Martin Kanalı'nda yüzdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/yunanistanda-su-alarmi-en-az-12-adada-olaganustu-hal-ilan-edildi-1106678121.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106680692_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_950942b54ac28a3a05749940f3a70942.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, sıcak hava, sıcak hava dalgası
fransa, sıcak hava, sıcak hava dalgası

Fransa'da sıcak hava nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı

01:19 22.06.2026 (güncellendi: 01:20 22.06.2026)
© AA / Mustafa YalçınFransa'da sıcak hava
Fransa'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olmasına karar verildi. Ülkede alarm durumu 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre aşırı sıcak hava nedeniyle pazar günü 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verildi.
Alarm seviyesi bugün 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak.
Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.
Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti. 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gidilecek.

Yarıca çok sayıda Parisli serinlemek için kentteki Saint-Martin Kanalı'nda yüzdü.
Yunanistan kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
DÜNYA
Yunanistan'da su alarmı: En az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi
Dün, 17:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала