https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/fransada-sicak-hava-nedeniyle-yuzlerce-okul-kapatildi-1106680610.html
Fransa'da sıcak hava nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı
Fransa'da sıcak hava nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı
Sputnik Türkiye
Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olmasına karar verildi. Ülkede alarm durumu 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T01:19+0300
2026-06-22T01:19+0300
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre aşırı sıcak hava nedeniyle pazar günü 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verildi.Alarm seviyesi bugün 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak.Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti. 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gidilecek.Yarıca çok sayıda Parisli serinlemek için kentteki Saint-Martin Kanalı'nda yüzdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/yunanistanda-su-alarmi-en-az-12-adada-olaganustu-hal-ilan-edildi-1106678121.html
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fransa, sıcak hava, sıcak hava dalgası
fransa, sıcak hava, sıcak hava dalgası
Fransa'da sıcak hava nedeniyle yüzlerce okul kapatıldı
01:19 22.06.2026 (güncellendi: 01:20 22.06.2026)
Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle bugün 845 okulun kapalı olmasına karar verildi. Ülkede alarm durumu 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre aşırı sıcak hava nedeniyle pazar günü 35 vilayette kırmızı, 45 vilayette turuncu alarm verildi.
Alarm seviyesi bugün 49 vilayette kırmızıya, 40 vilayette turuncuya çıkarılacak.
Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor.
Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti. 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gidilecek.
Yarıca çok sayıda Parisli serinlemek için kentteki Saint-Martin Kanalı'nda yüzdü.