https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/tff-baskani-haciosmanoglundan-elestirilere-tepki-bu-cocuklar-hepsini-utandiracak-1106682249.html

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan eleştirilere tepki: 'Bu çocuklar hepsini utandıracak'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan eleştirilere tepki: 'Bu çocuklar hepsini utandıracak'

Sputnik Türkiye

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nda ilk iki maçını kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T08:26+0300

2026-06-22T08:26+0300

2026-06-22T08:26+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

vincenzo montella

i̇brahim hacıosmanoğlu

akın gürlek

a milli futbol takımı

dünya kupası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'nda oynadığı iki maçtan da puan çıkaramayan ve gruptan çıkma şansını yitiren A Milli Futbol Takımı ile teknik direktör Vincenzo Montella'ya sahip çıktı.Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, alınan sonuçların herkesi derinden üzdüğünü ancak takımın son yıllarda elde ettiği başarıların unutulmaması gerektiğini söyledi.Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Bu kadar özveriyle takımına sahip çıkan 85 milyon insanı başarı yakalayarak sevindirmek isterdik. Ama her şerde hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır; Cenab-ı Allah nasip etmedi. Buradan öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan onlar, UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkaran onlar, 24 senenin ardından Dünya Kupası'na taşıyan da onlar ve başlarındaki Montella hocamız. Onlara da teşekkür ediyorum."'Bu çocuklara destek olmamız lazım'Milli takımın yaş ortalamasına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, futbolcuların Türk futbolunun geleceğini temsil ettiğini belirtti.Sonuçlardan dolayı herkesin büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Malzemecisinden futbolcusuna, teknik kadrodan yönetimine, herkesin kalbi sızlıyor. Çünkü Dünya Kupası'na bunun için gelmemiştik. Ama insanlar şunu bilsin ki, o saygı duyduğumuz 85 milyon aziz milletimiz, en az onlar kadar bizler de üzüldük ve hâlâ kalbimiz onun ezikliğini hissediyor. Ama unutmayalım ki bizleri buralara taşıyan bizim çocuklar. Bu çocukların çoğu 20 yaş civarlarında ve bunlar önümüzdeki yıllarda belki üç, belki dört turnuvayı bir arada oynayacak çocuklar. Bunlar bizim çocuklarımız, çocuklarımıza destek olmamız lazım." dedi.Eleştirilere sert tepkiMilli takım hakkında yapılan yorumlara da değinen Hacıosmanoğlu, yapıcı eleştirilere açık olduklarını ancak hakaret içeren söylemleri kabul etmediklerini söyledi.Hacıosmanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygımız var ve futbolcunun da, teknik kadronun da, profesyonel çalışanların da herkesin saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum."Montella için net mesajTeknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı yönündeki tartışmalara da değinen Hacıosmanoğlu, teknik heyete ve oyuncu grubuna güvenlerinin tam olduğunu vurguladı."Bu takımın hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza sahip çıkıyoruz."Hacıosmanoğlu ayrıca, son iki yılda elde edilen başarıların aynı teknik ekip ve oyuncu grubuyla geldiğini belirterek, gelecekte de benzer başarıların yaşanacağına inandığını söyledi.Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdiTFF Başkanı, son dönemde kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında da açıklamalarda bulundu."Başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı okuyamıyor diyorlar. Ben yazılanı da okuyabiliyorum, konuşulanı da iyi anlıyorum. 60 yaşındayım, futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebinde saat saat aktarırım size." ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, milli takımın geleceğine ilişkin umutlu olduğunu dile getirdi.Adalet Bakanı'na çağrı yaptıAhlak sınırlarını aşan yorumların önüne geçilmesi gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de çağrıda bulundu."Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak görevlendirildi ve bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Elbette yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var."diyen Hacıosmanoğlu, sosyal medya ve kamuoyundaki hakaret içerikli söylemlere karşı adım atılması gerektiğini ifade etti.Bu çocuklar hepsini utandıracakTakımın iki maçta da mücadele ortaya koyduğunu belirten Hacıosmanoğlu, sonuçların beklentilerin altında kaldığını ancak oyunculara olan güveninin sürdüğünü söyledi."İstatistikleri söyleyince de 'Becerip de vuramadınız mı?' diyorlar. 2 maçta 65 şut attık. Daha tedbirli olabilirdik, elbette bu anlamda eleştirenlere saygı duyuyoruz. Biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere söylüyoruz. Bizim çocuklara başka bir çocuk sıfatı yüklemeye çalışan ahlaksızlara söylüyoruz. Daha ilk maçta bu nifakları soktular. Ama bu çocuklar hepsini utandıracak." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), vincenzo montella, i̇brahim hacıosmanoğlu, akın gürlek, a milli futbol takımı, dünya kupası