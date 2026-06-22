https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/turk-modasinin-duayen-ismi-zuhal-yorgancioglu-hayatini-kaybetti-unlu-isimleri-giydiriyordu-1106699482.html

Türk modasının duayen ismi Zühal Yorgancıoğlu hayatını kaybetti: Ünlü isimleri giydiriyordu

Türk modasının duayen ismi Zühal Yorgancıoğlu hayatını kaybetti: Ünlü isimleri giydiriyordu

Sputnik Türkiye

Türk modasının 'Madam Z'si olarak tanınan ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu hayatını kaybetti. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T17:20+0300

2026-06-22T17:20+0300

2026-06-22T17:28+0300

yaşam

john f. kennedy

ajda pekkan

emel sayın

hayatını kaybetti

zühal yorgancıoğlu

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İzmirli moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu, 100 yaşında yaşamını yitirdi. Türk kültürünü ve geleneksel sanatlarını moda aracılığıyla dünyaya tanıtmayı amaçlayan Yorgancıoğlu, ilk defilesini 1963 yılında gerçekleştirmişti. Ünlü modacı, John F. Kennedy'nin eşi Jackie Onassis, Linda Gray, Lindsay Wagner, Dalida'nın yanı sıra Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, Müzeyyen Senar, Hülya Avşar gibi isimleri de giydiren isim olarak tanınıyordu. 100 yaşında hayatını kaybettiYaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Balçova ilçesindeki evinde hayatını kaybeden Yorgancıoğlu'nun cenazesinin, 25 Haziran'da Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Zühal Yorgancıoğlu kimdir?"Madam Z" olarak tanınan Yorgancıoğlu, 1926 yılında İzmir'in Bayraklı ilçesinde doğdu.Henüz 8 yaşındayken bez bebeklerine elbise dikmeye başlayan Yorgancıoğlu, ortaöğretimini İzmir'de tamamladı. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nin ardından Ankara Kız Meslek Yüksek Okulu'nda sanat ve tasarım eğitimi alan Yorgancıoğlu, 1947 yılında mezun oldu.1946 yılında resim öğretmeni Mehmet Yorgancıoğlu ile evlenen Zühal Yorgancıoğlu'nun Faruk, Haluk ve Müberra adında üç çocuğu bulunuyor.Eşinin iş yerinde sanat öğretmenliği ve tasarım çalışmaları yapan Yorgancıoğlu, 1961 yılında ABD'ye giderek Maryland Güzel Sanatlar Akademisi'nde moda tasarımı eğitimi aldı. Bu dönemde Washington Post için moda çizimleri hazırlayan Yorgancıoğlu, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek kendi atölyesini kurdu.Türk kültürünü ve geleneksel sanatlarını moda aracılığıyla dünyaya tanıtmayı amaçlayan Yorgancıoğlu, ilk defilesini 1963 yılında gerçekleştirdi.Ünlü isimleri giydiriyorduYorgancıoğlu'nun tasarımlarını ABD Başkanı Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, John F. Kennedy'nin eşi Jackie Onassis, Linda Gray, Lindsay Wagner, Dalida'nın yanı sıra Ajda Pekkan, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, Müzeyyen Senar, Hülya Avşar gibi isimler de kullandı.Gazeteci Edgar Schneider'in kendisi için kullandığı "Madam Z" unvanıyla anılan Yorgancıoğlu, Türk modasının uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

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john f. kennedy, ajda pekkan, emel sayın, hayatını kaybetti, zühal yorgancıoğlu