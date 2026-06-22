https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/trump-iran-uzun-sure-boyunca-silah-denetimlerini-kabul-edecek-1106704670.html

Trump: İran uzun süre boyunca silah denetimlerini kabul edecek

Trump: İran uzun süre boyunca silah denetimlerini kabul edecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T21:49+0300

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2026-06-22T21:49+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

j.d. vance

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın uzun süre boyunca nükleer güvenlik denetimlerinden geçmeyi kabul edeceğini öne sürdü.Yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, her iki tarafın da daha fazla ilerleme sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.Vance ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abd-iran-petrol-satislarini-onayladi-1106698506.html

i̇ran

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abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance