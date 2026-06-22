https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/trump-iran-uzun-sure-boyunca-silah-denetimlerini-kabul-edecek-1106704670.html
Trump: İran uzun süre boyunca silah denetimlerini kabul edecek
Trump: İran uzun süre boyunca silah denetimlerini kabul edecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T21:49+0300
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2026-06-22T21:49+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın uzun süre boyunca nükleer güvenlik denetimlerinden geçmeyi kabul edeceğini öne sürdü.Yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, her iki tarafın da daha fazla ilerleme sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.Vance ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abd-iran-petrol-satislarini-onayladi-1106698506.html
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abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance
abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance
Trump: İran uzun süre boyunca silah denetimlerini kabul edecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın uzun süre boyunca nükleer güvenlik denetimlerinden geçmeyi kabul edeceğini öne sürdü.
Yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:
Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında.
Ayrıca ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre'nin Buergenstock bölgesindeki görüşmeler devam ederken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, her iki tarafın da daha fazla ilerleme sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
Vance ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Son birkaç günde kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum... Genel olarak, çok verimli 36 saat geçirdik. Çalışmaya devam etmemiz gerekecek.