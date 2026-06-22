https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abd-iran-petrol-satislarini-onayladi-1106698506.html
ABD, İran petrol satışlarını onayladı
ABD, İran petrol satışlarını onayladı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Tahran arasında geçen hafta varılan anlaşma doğrultusunda vaat edilen adımı attı ve İran petrolünün üretim, teslimat ve... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T16:44+0300
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Genel lisans, iki taraf arasında nihai barış anlaşmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü sırada duyuruldu. Lisans, İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin 21 Ağustos tarihine kadar üretim, teslimat ve satışına izin veriyor.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X platformunda yaptığı paylaşımda şunları söyledi:ABD’ye ithalatı da kapsıyorGeçen hafta Washington ile Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ABD, İran ham petrolü, petrol ürünleri ve türevlerinin ihracatı ile bunlara ilişkin tüm hizmetler (bankacılık işlemleri, sigorta ve taşımacılık dahil) için muafiyet vermeyi kabul etmişti.Bugün yayınlanan lisans, İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin ABD’ye ithalatını da kapsıyor. Lisans, satış veya teslimatın tamamlanması gerektiğinde İran petrolünün ABD’ye ithaline izin veriyor.Ancak lisans, ABD’nin ağır yaptırımlar uyguladığı Kuzey Kore veya Küba ile ilgili işlemleri kapsamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/yaklasik-18-saat-surdu-iran-heyeti-isvicreden-ayrildi-abd-ile-gorusmelerde-son-durum-1106689239.html
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abd, i̇ran, scott bessent, abd hazine bakanlığı, petrol
abd, i̇ran, scott bessent, abd hazine bakanlığı, petrol
ABD, İran petrol satışlarını onayladı
16:44 22.06.2026 (güncellendi: 17:35 22.06.2026)
ABD Hazine Bakanlığı, Washington ve Tahran arasında geçen hafta varılan anlaşma doğrultusunda vaat edilen adımı attı ve İran petrolünün üretim, teslimat ve satışını resmen yetkilendirdi.
Genel lisans, iki taraf arasında nihai barış anlaşmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü sırada duyuruldu. Lisans, İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin 21 Ağustos tarihine kadar üretim, teslimat ve satışına izin veriyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X platformunda yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
İsviçre’deki yapıcı görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı’nda serbest ve açık transit geçişine izin vereceğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkeye girişine müsaade edeceğini taahhüt etti. Anlaşma çerçevesinde Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretim, teslimat ve satışını yetkilendiren 60 günlük geçici genel lisansı yayınladı.
ABD’ye ithalatı da kapsıyor
Geçen hafta Washington ile Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında ABD, İran ham petrolü, petrol ürünleri ve türevlerinin ihracatı ile bunlara ilişkin tüm hizmetler (bankacılık işlemleri, sigorta ve taşımacılık dahil) için muafiyet vermeyi kabul etmişti.
Bugün yayınlanan lisans, İran menşeli ham petrol, petrokimya ve petrol ürünlerinin ABD’ye ithalatını da kapsıyor. Lisans, satış veya teslimatın tamamlanması gerektiğinde İran petrolünün ABD’ye ithaline izin veriyor.
Ancak lisans, ABD’nin ağır yaptırımlar uyguladığı Kuzey Kore veya Küba ile ilgili işlemleri kapsamıyor.