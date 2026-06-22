https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ticaret-bakanligi-duyurdu-6-ay-6-bin-kilometre-uygulamasiyla-ilgili-kararini-verdi-1106683486.html

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2. el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre uygulamasıyla ilgili kararını verdi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2. el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre uygulamasıyla ilgili kararını verdi

Sputnik Türkiye

İkinci el otomotiv piyasasıyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T09:47+0300

2026-06-22T09:47+0300

2026-06-22T09:49+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

ikinci el otomobil

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Ticaret Bakanlığı ikinci el otomotiv piyasasında tüketiciyi ve piyasa istikrarını koruyan düzenlemelere ilişkin 6 ay uzatma kararı aldı. 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek.1 Ocak 2027'ye kadar sürecekİkinci el motorlu kara taşıtı piyasalarında uygulanan '6 ay 6 bin kilometre kuralı' ile ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresi uzatıldı. Bakanlık, söz konusu düzenlemelerin otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarını önlemek, stokçulukla mücadele etmek ve adil piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı. Uygulamaların tüketici mağduriyetlerini azaltmada önemli rol oynadığı ifade edildi.Kurallara uymayanlara milyonlarca lira ceza kesildiYapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.Yetki belgesi olmadan yılda üç ve üzeri araç satışı yapan kişi ve işletmelerin satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtildi. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.Denetimler sürecek uyarısı Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak ve tüketici haklarını güçlendirmek için denetim ve düzenleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.

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ticaret bakanlığı, ikinci el otomobil