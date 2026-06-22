https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/tesetturlu-kadini-havuza-almadigi-iddia-edilen-gorevli-tutuklandi--1106694475.html

Tesettürlü kadını havuza almadığı iddia edilen görevli tutuklandı

Tesettürlü kadını havuza almadığı iddia edilen görevli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de bir sitenin havuzuna tesettürle kadını almadığı iddiasıyla gözaltına alınan havuz görevlisi tutuklandı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T14:32+0300

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türki̇ye

mersin

tesettür

tesettür yasağı

havuz

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Mersin'de bir sitede 35 yaşındaki A.T. isimli kadının tesettürlü olduğu için havuza alınmadığı iddiasına ilişkin 19 Haziran'da polis ekiplerince gözaltına alınan havuz görevlisi B.D. tutuklandı. Yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi M.G. hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Önce serbest bırakıldı itiraz üzerine tutuklandı Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, B.D'nin salıverilmesine yönelik itiraz dilekçesi sundu.İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, yurt dışında olduğu belirlenen site yöneticisi M.G. hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.Ne olmuştu?Zafer Sitesi'nde A.T'nin, oğluna göz kulak olmak için havuza geçmeye çalıştığı sırada "kılık kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlisi tarafından engellendiği iddiası üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, site yöneticisi M.G. ve havuz görevlisi B.D. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden B.D. yakalanmış, M.G'nin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tesetturlu-kadin-havuza-alinmadi-site-yonetimine-ayrimcilik-suclamasi-1106652837.html

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