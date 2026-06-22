https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/sputnik-analizi-yeni-iran-plani---burgenstock-mutabakati-tahrani-kuresel-oyuna-nasil-geri-1106701696.html

Sputnik Analizi: ‘Yeni İran’ planı - Bürgenstock Mutabakatı, Tahran’ı küresel oyuna nasıl geri döndürüyor?

Sputnik Analizi: ‘Yeni İran’ planı - Bürgenstock Mutabakatı, Tahran’ı küresel oyuna nasıl geri döndürüyor?

Sputnik Türkiye

İran'ın açıkladığı 'yeniden inşa planı', ABD ile mutabakatın yalnızca yaptırımların kalkmasından ibaret olmadığını gösteriyor. Serbest kalan milyarlarca... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T18:50+0300

2026-06-22T18:50+0300

2026-06-22T18:50+0300

dünya

abbas arakçi

abd

i̇ran

mutabakat

rusya

avrasya

çin

süveyş kanalı

bir kuşak, bir yol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/15/1106668588_0:111:2134:1311_1920x0_80_0_0_cc57549eaaa50c7854c574d0cac0d182.jpg

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin “geniş kapsamlı yeniden inşa ve kalkınma planı” açıklaması, İsviçre’de ABD ile varılan mutabakatın yalnızca yaptırımların kaldırılmasından ibaret olmadığını gösteriyor. Çözülen milyarlarca dolar, serbest bırakılan petrol ihracatı ve dev altyapı yatırımları, İran’ı hem Avrasya ticaret koridorlarının merkezine taşıyor hem de Rusya ile Çin’e stratejik fırsatlar sunuyor.Bürgenstock Mutabakatının gerçek hacmi: Yaptırımların ötesindeArakçi’nin, ülke için “geniş kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı”nın resmen başlatıldığını duyurması, Bürgenstock’ta ABD ile varılan mutabakatın gerçek boyutunu açığa çıkardı. Söz konusu anlaşma, yalnızca yaptırımların kaldırılması değil, İran’ın küresel ekonomiye stratejik entegrasyonunu öngören çok katmanlı bir paket niteliği taşıyor.Finansmanın omurgası: Planın finansal temeli üç ana kaynaktan oluşuyor:Enerji ve altyapıda ‘soğuk başlangıç’: LNG ve rafineri hamlesiBu kaynakların önemli bir bölümü, uzun süredir savaş, baskı ve izolasyon nedeniyle atıl kalan kritik altyapının modernizasyonuna ayrılacak. Öncelikli başlıklarda, Hark Adası ve Çabahar dahil Körfez terminallerinin yenilenmesi, süper tanker kabul edebilecek limanların güçlendirilmesi ile LNG alanında yıllardır askıda kalan mega projelerin canlandırılması öne çıkıyor. Büşehr eyaletindeki Tombak Limanı merkezli Iran LNG, Persian LNG ve Pars LNG projeleri yeniden masada. Buna, rafineri ve petrokimya tesislerinin modernizasyonu; ülkede kronik hale gelen akaryakıt ve benzin sıkıntısını hafifletmeye dönük yatırımlar eşlik edecek.Moskova için fırsat penceresi: ‘Kuzey-Güney Koridorunun’ yeniden doğuşuBu dönüşüm, yalnızca Tahran açısından değil, Moskova bakımından da önemli jeopolitik sonuçlar doğuruyor. Rusya açısından İran planı, savaş nedeniyle sekteye uğrayan “Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru”nun yeniden canlandırılması anlamına geliyor. 2023’te tahsis edilen 1.3 milyar euroluk Rus devlet kredi hattının tam kapasite devreye girmesi; koridorun kilit halkası olan Reşt-Astara demiryolunun hızla tamamlanması ve Hazar kıyısındaki Enzeli ile Emirabad limanlarının genişletilmesi bekleniyor. Bu hat, Rusya’ya Süveyş Kanalı’na bağımlılığı azaltan, Güney Asya ve Körfez pazarlarına doğrudan ve daha kısa bir çıkış vaat ediyor.Pekin’in kazancı: “Bir Kuşak - Bir Yol”da eksik halka tamamlanıyorÇin için ‘yeni İran’, ‘Bir Kuşak - Bir Yol’ girişiminin hem enerji güvenliği hem de kara bağlantıları bakımından eksik halkasını dolduruyor. Yaptırımların kalkmasıyla İran petrolü resmen Çin pazarına akarken, Tahran-Meşhed hattı başta olmak üzere ana demiryollarının elektriklendirilmesi ve Pakistan ile Türkmenistan sınırlarına uzanan hatların modernizasyonu, Batı Çin’den Akdeniz kıyılarına uzanan kesintisiz bir kara koridorunun önünü açıyor.Sonuç: İran merkezli yeni bir Avrasya dengesine doğruSonuç olarak, İran’ın yeniden inşa planı, Washington’un Tahran’ı kalıcı biçimde tecrit etme girişiminin iflas ettiğini ortaya koyuyor. Bürgenstock süreci, yalnızca İran ekonomisini değil, tüm Avrasya’nın lojistik haritasını yeniden şekillendiriyor. Tahran, Rusya, Çin ve Arap dünyasının kesişen çıkarlarının merkezinde yükselen yeni bir bölgesel hub’a dönüşürken, küresel güç dengeleri de buna göre yeniden ayarlanmak zorunda kalacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abd-iran-petrol-satislarini-onayladi-1106698506.html

i̇ran

rusya

avrasya

çin

hazar

akdeniz

washington

tahran

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abbas arakçi, abd, i̇ran, mutabakat, rusya, avrasya, çin, süveyş kanalı, bir kuşak, bir yol, hazar, akdeniz, washington, tahran, i̇sviçre