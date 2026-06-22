https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kubilay-kaan-kundakci-cinayeti-saniklar-hakim-karsisina-cikti-1106705667.html
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Sanıklar hakim karşısına çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Sanıklar hakim karşısına çıktı
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T23:07+0300
2026-06-22T23:07+0300
2026-06-22T23:07+0300
türki̇ye
futbolcu kubilay kaan kundakçı
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
aleyna kalaycıoğlu
i̇zzet yıldızhan
alaattin kadayıfçıoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104449328_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_581238a6ae3c5cfadc08d3dd054c92d6.jpg
Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davanın duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları katıldı.Savunmasını yapan tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş'la (Kalaycıoğlu) olaydan 2-3 hafta önce tanışıp sevgili olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Keşke bana bir şey olsaydı ona olmasaydı'Konuşmak amacıyla aracın yanına gittiğini söyleyen Kadayıfçıoğlu, ''Sonrasında beni içeri çekmeye çalıştı. Silah olan diğer elimle de müdahale etmeye çalışınca, şahıs silahı tutmaya çalıştı. Ben dur diyene kadar silah patladı. Elim tetikte değildi. Kimseye ateş etmedim. Ben patlayan silahın benimki olduğunu bile anlamadım. Çok çabuk ve hızlı gelişti. Ben birinin vurulduğunu bile anlamadım. Araca binince Bertin'i arayarak biri yaralandıysa ambulansı ara dedim. O da aradığını söyledi. Ben bu kazadan dolayı çok üzgünüm. O gün keşke bana bir şey olsaydı ona olmasaydı. Ailesinden özür dilemek istiyorum'' dedi.Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları yalanladıTutuklu sanık Aleyna Tutuş ise olay günü stüdyoya gittiğinde Kubilay Kaan Kundakçı'nın kendisini arayarak, "Ablacım sizi barıştırmak için gelmek istiyorum" dediğini, kendisinin ise "Ablacım gelme, sen karışma" yanıtını verdiğini anlattı.Olay günü yaşananları aktaran Tutuş, "Tam sokağı döndüğümüzde bir anda karşımızda gördük. Ben şoka girdim. Yolcu koltuğunda Vahap Canbay'ı gördüm. Alaattin'e 'Rica diyorum lütfen durma devam et' dedim. Canbay'la göz göze geldiğimizi hatırlıyorum. O sırada Alaattin silahı aldı ve 'Sakin ol sadece konuşacağım' dedi. Alaattin ilk gittiğinde 'Aracı çekin' dedi. Sonra tartışma yaşandı, çok kısa bir süre sonra silah sesi duydum. Ben çığlık atarak arabadan indim. Alaattin beni tutup arabaya bindirdi, ben kendimde değildim o an. Alaattin'in beni zan altında bıraktığı en büyük konulardan biri de budur. Ben kime ne olduğunu bile bilmiyordum" ifadelerini kullandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Tutuş, olayda kimseyi azmettirmediğini savundu.İzzet Yıldızhan beraatini talep ettiTutuksuz sanık İzzet Yıldızhan da olay günü Ankara'da olduğunu belirterek, "Bu olayda en mağdur olan benim. 45 gün ne olduğunu bilmeden cezaevinde yattım" diyerek beraatini talep etti.Kundakçı'nın ailesi şikayetçi olduDuruşmada söz alan baba Cemil Kundakçı, şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben olayı oğlumun arkadaşlarından öğrendim. 'Vuruldu' dediler. Şok oldum. Hemen gittik. Yoğun bakımdaydı. 'Kan veriyoruz' dediler. Sonra da 'Durumu kötü' dediler. Sonra da oğlumun öldüğünü söylediler" dedi.Anne Ülker Kundakçı ise sanıklara tepki göstererek, "3 saniyede infaz ettiniz benim oğlumu. Müebbet bunları kurtarmaz, bunlar benim oğlumu infaz ettiler. Hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.'Şahsın koluna bir temasım olmuş olabilir'Tanık olarak dinlenen Vahap Canbay ise Aleyna Tutuş'la aralarında belirsiz bir ayrılık süreci bulunduğunu belirterek, olay anını şöyle anlattı:Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmederek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/futbolcu-kaan-kundakci-cinayeti-aleyna-kalaycioglunun-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1104444569.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/18/1104449328_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_7034df373a145e12460907ac00243b88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
futbolcu kubilay kaan kundakçı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, aleyna kalaycıoğlu , i̇zzet yıldızhan, alaattin kadayıfçıoğlu
futbolcu kubilay kaan kundakçı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, aleyna kalaycıoğlu , i̇zzet yıldızhan, alaattin kadayıfçıoğlu
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Sanıklar hakim karşısına çıktı
Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.
Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davanın duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Savunmasını yapan tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş'la (Kalaycıoğlu) olaydan 2-3 hafta önce tanışıp sevgili olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Olaydan bir gün önce kendisini misafir ettim. Sabah müzik stüdyosuna gideceğini söyledi. Aracı olmadığı için benim aracımı kendisine verdim. Akşam buluşmak için aradığımda annesine gittiğini, arabanın da stüdyoda kaldığını, eşyalarının ve köpeğinin de kaldığını söyledi. Eşyalar ve köpek araca sığmaz diye ben de babamın Vip aracını aldım. Şoförle birlikte gittik. Aleyna'yı da yanımıza alıp stüdyonun önüne gittiğimizde sokakta geçişimizi engelleyecek şekilde bir araç duruyordu. Aleyna bu aracı görünce panikledi.
'Keşke bana bir şey olsaydı ona olmasaydı'
Konuşmak amacıyla aracın yanına gittiğini söyleyen Kadayıfçıoğlu, ''Sonrasında beni içeri çekmeye çalıştı. Silah olan diğer elimle de müdahale etmeye çalışınca, şahıs silahı tutmaya çalıştı. Ben dur diyene kadar silah patladı. Elim tetikte değildi. Kimseye ateş etmedim. Ben patlayan silahın benimki olduğunu bile anlamadım. Çok çabuk ve hızlı gelişti. Ben birinin vurulduğunu bile anlamadım. Araca binince Bertin'i arayarak biri yaralandıysa ambulansı ara dedim. O da aradığını söyledi. Ben bu kazadan dolayı çok üzgünüm. O gün keşke bana bir şey olsaydı ona olmasaydı. Ailesinden özür dilemek istiyorum'' dedi.
Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları yalanladı
Tutuklu sanık Aleyna Tutuş ise olay günü stüdyoya gittiğinde Kubilay Kaan Kundakçı'nın kendisini arayarak, "Ablacım sizi barıştırmak için gelmek istiyorum" dediğini, kendisinin ise "Ablacım gelme, sen karışma" yanıtını verdiğini anlattı.
Olay günü yaşananları aktaran Tutuş, "Tam sokağı döndüğümüzde bir anda karşımızda gördük. Ben şoka girdim. Yolcu koltuğunda Vahap Canbay'ı gördüm. Alaattin'e 'Rica diyorum lütfen durma devam et' dedim. Canbay'la göz göze geldiğimizi hatırlıyorum. O sırada Alaattin silahı aldı ve 'Sakin ol sadece konuşacağım' dedi. Alaattin ilk gittiğinde 'Aracı çekin' dedi. Sonra tartışma yaşandı, çok kısa bir süre sonra silah sesi duydum. Ben çığlık atarak arabadan indim. Alaattin beni tutup arabaya bindirdi, ben kendimde değildim o an. Alaattin'in beni zan altında bıraktığı en büyük konulardan biri de budur. Ben kime ne olduğunu bile bilmiyordum" ifadelerini kullandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Tutuş, olayda kimseyi azmettirmediğini savundu.
İzzet Yıldızhan beraatini talep etti
Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan da olay günü Ankara'da olduğunu belirterek, "Bu olayda en mağdur olan benim. 45 gün ne olduğunu bilmeden cezaevinde yattım" diyerek beraatini talep etti.
Kundakçı'nın ailesi şikayetçi oldu
Duruşmada söz alan baba Cemil Kundakçı, şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben olayı oğlumun arkadaşlarından öğrendim. 'Vuruldu' dediler. Şok oldum. Hemen gittik. Yoğun bakımdaydı. 'Kan veriyoruz' dediler. Sonra da 'Durumu kötü' dediler. Sonra da oğlumun öldüğünü söylediler" dedi.
Anne Ülker Kundakçı ise sanıklara tepki göstererek, "3 saniyede infaz ettiniz benim oğlumu. Müebbet bunları kurtarmaz, bunlar benim oğlumu infaz ettiler. Hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
'Şahsın koluna bir temasım olmuş olabilir'
Tanık olarak dinlenen Vahap Canbay ise Aleyna Tutuş'la aralarında belirsiz bir ayrılık süreci bulunduğunu belirterek, olay anını şöyle anlattı:
Stüdyodaki köpek benim, Aleyna'nın çok sevdiği köpek. O sevdiği için ona vermiştim. Kapıda beklerken bir tane siyah araç yanaştı, sadece çakarlarını görüyorduk. Araçtan biri indi cama vurdu. Cenin pozisyonu aldım, sağ bacağım veya elim onun koluna değmiş olabilir. Şahsın koluna bir temasım olmuş olabilir. Olay anında kimse sesini çıkartmadı, ben sadece yapma diye bağırdım. Ben birinin vurulduğunu anlamadım. Kubilay bağırınca koşarak yanına gittim. Kucağıma alıp yardım çığlığında bulundum.
Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmederek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.