https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kubilay-kaan-kundakci-cinayeti-saniklar-hakim-karsisina-cikti-1106705667.html

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Sanıklar hakim karşısına çıktı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti: Sanıklar hakim karşısına çıktı

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T23:07+0300

2026-06-22T23:07+0300

2026-06-22T23:07+0300

türki̇ye

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Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davanın duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları katıldı.Savunmasını yapan tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Tutuş'la (Kalaycıoğlu) olaydan 2-3 hafta önce tanışıp sevgili olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Keşke bana bir şey olsaydı ona olmasaydı'Konuşmak amacıyla aracın yanına gittiğini söyleyen Kadayıfçıoğlu, ''Sonrasında beni içeri çekmeye çalıştı. Silah olan diğer elimle de müdahale etmeye çalışınca, şahıs silahı tutmaya çalıştı. Ben dur diyene kadar silah patladı. Elim tetikte değildi. Kimseye ateş etmedim. Ben patlayan silahın benimki olduğunu bile anlamadım. Çok çabuk ve hızlı gelişti. Ben birinin vurulduğunu bile anlamadım. Araca binince Bertin'i arayarak biri yaralandıysa ambulansı ara dedim. O da aradığını söyledi. Ben bu kazadan dolayı çok üzgünüm. O gün keşke bana bir şey olsaydı ona olmasaydı. Ailesinden özür dilemek istiyorum'' dedi.Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları yalanladıTutuklu sanık Aleyna Tutuş ise olay günü stüdyoya gittiğinde Kubilay Kaan Kundakçı'nın kendisini arayarak, "Ablacım sizi barıştırmak için gelmek istiyorum" dediğini, kendisinin ise "Ablacım gelme, sen karışma" yanıtını verdiğini anlattı.Olay günü yaşananları aktaran Tutuş, "Tam sokağı döndüğümüzde bir anda karşımızda gördük. Ben şoka girdim. Yolcu koltuğunda Vahap Canbay'ı gördüm. Alaattin'e 'Rica diyorum lütfen durma devam et' dedim. Canbay'la göz göze geldiğimizi hatırlıyorum. O sırada Alaattin silahı aldı ve 'Sakin ol sadece konuşacağım' dedi. Alaattin ilk gittiğinde 'Aracı çekin' dedi. Sonra tartışma yaşandı, çok kısa bir süre sonra silah sesi duydum. Ben çığlık atarak arabadan indim. Alaattin beni tutup arabaya bindirdi, ben kendimde değildim o an. Alaattin'in beni zan altında bıraktığı en büyük konulardan biri de budur. Ben kime ne olduğunu bile bilmiyordum" ifadelerini kullandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Tutuş, olayda kimseyi azmettirmediğini savundu.İzzet Yıldızhan beraatini talep ettiTutuksuz sanık İzzet Yıldızhan da olay günü Ankara'da olduğunu belirterek, "Bu olayda en mağdur olan benim. 45 gün ne olduğunu bilmeden cezaevinde yattım" diyerek beraatini talep etti.Kundakçı'nın ailesi şikayetçi olduDuruşmada söz alan baba Cemil Kundakçı, şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben olayı oğlumun arkadaşlarından öğrendim. 'Vuruldu' dediler. Şok oldum. Hemen gittik. Yoğun bakımdaydı. 'Kan veriyoruz' dediler. Sonra da 'Durumu kötü' dediler. Sonra da oğlumun öldüğünü söylediler" dedi.Anne Ülker Kundakçı ise sanıklara tepki göstererek, "3 saniyede infaz ettiniz benim oğlumu. Müebbet bunları kurtarmaz, bunlar benim oğlumu infaz ettiler. Hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.'Şahsın koluna bir temasım olmuş olabilir'Tanık olarak dinlenen Vahap Canbay ise Aleyna Tutuş'la aralarında belirsiz bir ayrılık süreci bulunduğunu belirterek, olay anını şöyle anlattı:Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına hükmederek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/futbolcu-kaan-kundakci-cinayeti-aleyna-kalaycioglunun-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1104444569.html

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futbolcu kubilay kaan kundakçı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, aleyna kalaycıoğlu , i̇zzet yıldızhan, alaattin kadayıfçıoğlu