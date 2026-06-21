https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-firari-hukumlu-kutahyada-yakalandi-1106680480.html

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı

Sputnik Türkiye

Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T23:22+0300

2026-06-21T23:22+0300

2026-06-21T23:26+0300

türki̇ye

interpol

kütahya

afganistan

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli yunus ekibi durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu kişinin kimlik kontrolünü yaptı.Gösterdiği kimliğin sahte olması üzerine emniyete götürülen şüphelinin, N.M.N. (29) olduğu ve 2023 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.Kişinin Türkiye'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı tespit edildi.Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/dugunde-15-yasindaki-cocuk-havaya-ates-acti-cok-sayida-yarali-var-1106679877.html

türki̇ye

kütahya

afganistan

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