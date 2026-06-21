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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/interpol-tarafindan-kirmizi-bultenle-aranan-firari-hukumlu-kutahyada-yakalandi-1106680480.html
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı. 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
interpol
kütahya
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli yunus ekibi durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu kişinin kimlik kontrolünü yaptı.Gösterdiği kimliğin sahte olması üzerine emniyete götürülen şüphelinin, N.M.N. (29) olduğu ve 2023 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.Kişinin Türkiye'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı tespit edildi.Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/dugunde-15-yasindaki-cocuk-havaya-ates-acti-cok-sayida-yarali-var-1106679877.html
türki̇ye
kütahya
afganistan
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interpol, kütahya, afganistan
interpol, kütahya, afganistan

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı

23:22 21.06.2026 (güncellendi: 23:26 21.06.2026)
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
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Hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan firari hükümlü Kütahya'da yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motosikletli yunus ekibi durumundan şüphelenilen Afganistan uyruklu kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Gösterdiği kimliğin sahte olması üzerine emniyete götürülen şüphelinin, N.M.N. (29) olduğu ve 2023 yılından bu yana Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Kişinin Türkiye'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı tespit edildi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2026
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