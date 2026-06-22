Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1106691712.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da militanları besleyen yakıt ve enerji tesisleri dahil askeri hedeflere yoğun saldırı düzenlendiğini belirtildi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T13:23+0300
2026-06-22T13:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105563664_0:159:3071:1887_1920x0_80_0_0_c2b61e67937ba810ebc1a99ee4cb1710.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatteyaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da silahlı kuvvetleri besleyen petrol rafinerilerini, yakıt ve enerji tesislerini, ulaşım altyapısını, yakıt depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu 142 noktayı bombaladı.Son bir gün içerisinde 1.440 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 5 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombasını ve 734 uçak tipi İHA'yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-saldirisina-tepki-sivillere-yonelik-her-turlu-saldiriyi-1106686969.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105563664_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_251126ff80a590415173985ca5839352.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

13:23 22.06.2026 (güncellendi: 13:25 22.06.2026)
© Sputnik / Sergey BobilevRusya'nın Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Sputnik / Sergey Bobilev
Abone ol
Ukrayna’da militanları besleyen yakıt ve enerji tesisleri dahil askeri hedeflere yoğun saldırı düzenlendiğini belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatteyaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da silahlı kuvvetleri besleyen petrol rafinerilerini, yakıt ve enerji tesislerini, ulaşım altyapısını, yakıt depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu 142 noktayı bombaladı.
Son bir gün içerisinde 1.440 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 5 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombasını ve 734 uçak tipi İHA'yı engelledi.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Çin'den Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse saldırısına tepki: ‘Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz’
12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала