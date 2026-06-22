https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1106691712.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da militanları besleyen yakıt ve enerji tesisleri dahil askeri hedeflere yoğun saldırı düzenlendiğini belirtildi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T13:23+0300

2026-06-22T13:23+0300

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özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatteyaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanarak Ukrayna’da silahlı kuvvetleri besleyen petrol rafinerilerini, yakıt ve enerji tesislerini, ulaşım altyapısını, yakıt depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu 142 noktayı bombaladı.Son bir gün içerisinde 1.440 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 5 zırhlı savaş aracının da imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 12 güdümlü uçak bombasını ve 734 uçak tipi İHA'yı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-saldirisina-tepki-sivillere-yonelik-her-turlu-saldiriyi-1106686969.html

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