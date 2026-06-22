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Çin'den Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse saldırısına tepki: ‘Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz’
Çin'den Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse saldırısına tepki: ‘Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz’
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Rusya'nın Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef almasına tepki... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, haftalık basın toplantısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği İHA saldırısına ilişkin soruları yanıtladı.Sözcü Guo Jiakun, Pekin’in sivil kayıplar konusundaki net duruşunu vurgulayarak, “Çin, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyor. İlgili tüm tarafları sâkin kalmaya, itidal göstermeye; sivil halk ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları derhal durdurmaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Ukrayna'ya ait uçak tipi bir kamikaze İHA'nın, Belarus'un Gomel bölgesinden yola çıkan ve çocuk futbol takımı oyuncularını taşıyan bir otobüsü vurduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybederken, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı olarak nitelendirilen olayda yaralanan tüm çocuk ve yetişkinlere en üst düzeyde tıbbi yardımın ulaştırılmasını istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ficodan-rusyayla-diyalog-arayisinda-olan-costaya-destek-yalniz-degilsin-1106684509.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, bryansk, belarus, çocuklar, otobüs, sivil kayıplar, sivil can kaybı
çin, çin dışişleri bakanlığı, ukrayna, rusya, bryansk, belarus, çocuklar, otobüs, sivil kayıplar, sivil can kaybı
Çin'den Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse saldırısına tepki: ‘Sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz’
12:01 22.06.2026 (güncellendi: 12:03 22.06.2026)
Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Rusya'nın Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef almasına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirterek taraflara sâkinlik ve itidal çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, haftalık basın toplantısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği İHA saldırısına ilişkin soruları yanıtladı.
Sözcü Guo Jiakun, Pekin’in sivil kayıplar konusundaki net duruşunu vurgulayarak, “Çin, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyor. İlgili tüm tarafları sâkin kalmaya, itidal göstermeye; sivil halk ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları derhal durdurmaya çağırıyor” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Ukrayna'ya ait uçak tipi bir kamikaze İHA'nın, Belarus'un Gomel bölgesinden yola çıkan ve çocuk futbol takımı oyuncularını taşıyan bir otobüsü vurduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybederken, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısı olarak nitelendirilen olayda yaralanan tüm çocuk ve yetişkinlere en üst düzeyde tıbbi yardımın ulaştırılmasını istemişti.