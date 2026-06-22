https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/abd-ve-iran-arasindaki-gorusmelerin-ilk-turu-tamamlandi-60-gunluk-yol-haritasinda-anlasma-saglandi-1106682923.html
ABD ve İran arasındaki görüşmelerin ilk turu tamamlandı: 60 günlük yol haritasında anlaşma sağlandı
ABD ve İran arasındaki görüşmelerin ilk turu tamamlandı: 60 günlük yol haritasında anlaşma sağlandı
Sputnik Türkiye
Katar ve Pakistan, İsviçre'de gerçekleştirilen ABD ve İran müzakerelerinin ilk turunun tamamlandığını duyurdu. Görüşmelerin ardından tarafların, 60 gün içinde... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T08:44+0300
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Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak arabuluculuk bildirisinde, şu ifadelere yer verildi:Lübnan ve Hürmüz Boğazı için kritik kararlarMüzakerelere katılan taraflar, arabuluculuk çabalarını denetleyecek bir komite kurulması kararı aldı. Ayrıca, Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin varılan anlaşmaya uyumu gözlemlemek amacıyla Beyrut'un da dahil olacağı ortak bir mekanizma oluşturulması konusunda mutabakat sağlandı.Görüşmelerde ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak, olası olayları ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı da kuruldu. Konuya ilişkin teknik müzakerelerin hafta sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.İran: 'Petrol ambargosu kaldırıldı'Gelişmeleri sosyal medya üzerinden değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar ve Pakistanlı arabulucuların çabaları sayesinde İran petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını, dondurulan bazı varlıkların serbest bırakıldığını ve İran'ın yeniden imar planının başlatıldığını açıkladı.Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ile yürütülen müzakerelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de tarafların ilk birkaç saat içinde bile önemli bir mesafe katettiğini savunmuştu.Gergin sürecin ardından gelen mutabakatİsviçre'deki teknik görüşmeler pazar günü başlamış, ancak İran medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından İran heyetinin görüşme alanını terk ettiği iddia edilmişti.Söz konusu müzakereler, geçtiğimiz perşembe günü tarafların uzaktan imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde yürütülüyor. Bu mutabakat; İsrail'in Lübnan'daki operasyonları da dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal ateşkes ilan edilmesini, deniz ablukasının kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesis edilmesini öngörüyor.Cumartesi günü İran ordusu, İsrail'in eylemleri nedeniyle ABD'yi anlaşmanın ilk maddesini ihlal etmekle suçlamış ve boğazı yeniden kapatacağını duyurmuştu. Tahran, Washington'a Tel Aviv üzerinde acilen baskı kurma çağrısında bulunarak, aksi takdirde nihai anlaşmanın tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu.
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ortadoğu, pakistan, katar, i̇ran, abd, müzakereler, i̇sviçre, abbas arakçi, i̇smail bekayi, donald trump, hürmüz boğazı, j.d. vance
ortadoğu, pakistan, katar, i̇ran, abd, müzakereler, i̇sviçre, abbas arakçi, i̇smail bekayi, donald trump, hürmüz boğazı, j.d. vance
ABD ve İran arasındaki görüşmelerin ilk turu tamamlandı: 60 günlük yol haritasında anlaşma sağlandı
08:44 22.06.2026 (güncellendi: 08:46 22.06.2026)
Katar ve Pakistan, İsviçre'de gerçekleştirilen ABD ve İran müzakerelerinin ilk turunun tamamlandığını duyurdu. Görüşmelerin ardından tarafların, 60 gün içinde nihai anlaşmaya varmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı bildirildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak arabuluculuk bildirisinde, şu ifadelere yer verildi:
"İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında; İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ile arabulucu taraflar olan Katar Devleti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti temsilcilerinin katılımıyla, İslamabad Mutabakat Zaptı çerçevesinde yürütülen üst düzey müzakerelerin ilk turu tamamlandı."
Lübnan ve Hürmüz Boğazı için kritik kararlar
Müzakerelere katılan taraflar, arabuluculuk çabalarını denetleyecek bir komite kurulması kararı aldı. Ayrıca, Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin varılan anlaşmaya uyumu gözlemlemek amacıyla Beyrut'un da dahil olacağı ortak bir mekanizma oluşturulması konusunda mutabakat sağlandı.
Görüşmelerde ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamak, olası olayları ve yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla taraflar arasında doğrudan bir iletişim hattı da kuruldu. Konuya ilişkin teknik müzakerelerin hafta sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.
İran: 'Petrol ambargosu kaldırıldı'
Gelişmeleri sosyal medya üzerinden değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar ve Pakistanlı arabulucuların çabaları sayesinde İran petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını, dondurulan bazı varlıkların serbest bırakıldığını ve İran'ın yeniden imar planının başlatıldığını açıkladı.
Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD ile yürütülen müzakerelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de tarafların ilk birkaç saat içinde bile önemli bir mesafe katettiğini savunmuştu.
Gergin sürecin ardından gelen mutabakat
İsviçre'deki teknik görüşmeler pazar günü başlamış, ancak İran medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından İran heyetinin görüşme alanını terk ettiği iddia edilmişti.
Söz konusu müzakereler, geçtiğimiz perşembe günü tarafların uzaktan imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde yürütülüyor. Bu mutabakat; İsrail'in Lübnan'daki operasyonları da dahil olmak üzere tüm cephelerde derhal ateşkes ilan edilmesini, deniz ablukasının kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğinin yeniden tesis edilmesini öngörüyor.
Cumartesi günü İran ordusu, İsrail'in eylemleri nedeniyle ABD'yi anlaşmanın ilk maddesini ihlal etmekle suçlamış ve boğazı yeniden kapatacağını duyurmuştu. Tahran, Washington'a Tel Aviv üzerinde acilen baskı kurma çağrısında bulunarak, aksi takdirde nihai anlaşmanın tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu.