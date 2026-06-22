https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rosatom-akkuyu-ngsnin-ilk-unitesinde-insaat-calismalari-tamamlandi-1106699844.html

Rosatom: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları tamamlandı

Rosatom: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları tamamlandı

Sputnik Türkiye

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci enerji bloğunda inşaat çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T17:33+0300

2026-06-22T17:33+0300

2026-06-22T17:33+0300

dünya

aleksey lihaçev

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

mersin

zaporojye nükleer güç santrali

energodar

ukrayna

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) birinci ünitesinde inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve reaktörde test aşamasına geçildiğini açıkladı. Lihaçev, öte yandan Ukrayna ordusunun Zaporijya NGS ve Energodar kentine yönelik saldırılarının haziran başından bu yana tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekti.Akkuyu NGS'ye bir ziyaret gerçekleştirerek reaktör binasını inceleyen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, yetkililerden reaktör montajının sona erdiğine dair bilgi aldı. Gelinen son aşamayı değerlendiren Lihaçev, santralin birinci ünitesinde ilk yakıt yükleme ve devreye alma aşamasına geçilmesine sayılı haftalar kaldığını söyledi:‘Zaporojye'da çok ağır bir hafta geçirdik’Lihaçev’in gündeminde, Zaporijya Nükleer Güç Santrali ile santral çalışanlarının yaşadığı Energodar kentine yönelik artan saldırılar da vardı. Rosatom Genel Müdürü, Haziran başından itibaren bölgeye yönelik saldırıların sayısında ve şiddetinde keskin bir artış yaşandığını vurguladı:'Personel değişimi bir askeri operasyona dönüştü'Artan tehlikeye rağmen Zaporojye NGS’nin, personelin üstün çabası ve fedakarlığı sayesinde güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Lihaçev, çalışanların büyük bir cesaret ve kriz çözme becerisi sergilediğini dile getirdi.Ukrayna güçlerinin bölgedeki toplu taşıma araçlarını da özel olarak hedef aldığını belirten Lihaçev, sahadaki zorlu koşulları şu sözlerle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rosatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-calisanlarina-yonelik-hedefli-ve-sistematik-cinayetlere-1106615868.html

mersin

energodar

ukrayna

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aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna