https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rosatom-akkuyu-ngsnin-ilk-unitesinde-insaat-calismalari-tamamlandi-1106699844.html
Rosatom: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları tamamlandı
Rosatom: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları tamamlandı
Sputnik Türkiye
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci enerji bloğunda inşaat çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T17:33+0300
2026-06-22T17:33+0300
2026-06-22T17:33+0300
dünya
aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
mersin
zaporojye nükleer güç santrali
energodar
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106359743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3451a35391e8d5522c7e0973c37a62.jpg
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) birinci ünitesinde inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve reaktörde test aşamasına geçildiğini açıkladı. Lihaçev, öte yandan Ukrayna ordusunun Zaporijya NGS ve Energodar kentine yönelik saldırılarının haziran başından bu yana tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekti.Akkuyu NGS'ye bir ziyaret gerçekleştirerek reaktör binasını inceleyen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, yetkililerden reaktör montajının sona erdiğine dair bilgi aldı. Gelinen son aşamayı değerlendiren Lihaçev, santralin birinci ünitesinde ilk yakıt yükleme ve devreye alma aşamasına geçilmesine sayılı haftalar kaldığını söyledi:‘Zaporojye'da çok ağır bir hafta geçirdik’Lihaçev’in gündeminde, Zaporijya Nükleer Güç Santrali ile santral çalışanlarının yaşadığı Energodar kentine yönelik artan saldırılar da vardı. Rosatom Genel Müdürü, Haziran başından itibaren bölgeye yönelik saldırıların sayısında ve şiddetinde keskin bir artış yaşandığını vurguladı:'Personel değişimi bir askeri operasyona dönüştü'Artan tehlikeye rağmen Zaporojye NGS’nin, personelin üstün çabası ve fedakarlığı sayesinde güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Lihaçev, çalışanların büyük bir cesaret ve kriz çözme becerisi sergilediğini dile getirdi.Ukrayna güçlerinin bölgedeki toplu taşıma araçlarını da özel olarak hedef aldığını belirten Lihaçev, sahadaki zorlu koşulları şu sözlerle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rosatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-calisanlarina-yonelik-hedefli-ve-sistematik-cinayetlere-1106615868.html
mersin
energodar
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106359743_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed69aaa455883dad13b20a5e24280291.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna
aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, ukrayna
Rosatom: Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinde inşaat çalışmaları tamamlandı
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci enerji bloğunda inşaat çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) birinci ünitesinde inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve reaktörde test aşamasına geçildiğini açıkladı. Lihaçev, öte yandan Ukrayna ordusunun Zaporijya NGS ve Energodar kentine yönelik saldırılarının haziran başından bu yana tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekti.
Akkuyu NGS'ye bir ziyaret gerçekleştirerek reaktör binasını inceleyen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, yetkililerden reaktör montajının sona erdiğine dair bilgi aldı.
Gelinen son aşamayı değerlendiren Lihaçev, santralin birinci ünitesinde ilk yakıt yükleme ve devreye alma aşamasına geçilmesine sayılı haftalar kaldığını söyledi:
Birinci ünitede inşaat sürecini geride bıraktık. Dün gece itibarıyla reaktörde soğuk hidrolik testlere başlandı ve bu işlem birkaç hafta içinde tamamlanacak. Ardından ilk yakıt yükleme ve devreye alma aşamasına geçmemize sayılı haftalar kalacak. Tüm bu sürecin sonunda genel bir değerlendirme yaparak santrali nihai aşamaya hazırlayacağız.
‘Zaporojye'da çok ağır bir hafta geçirdik’
Lihaçev’in gündeminde, Zaporijya Nükleer Güç Santrali ile santral çalışanlarının yaşadığı Energodar kentine yönelik artan saldırılar da vardı. Rosatom Genel Müdürü, Haziran başından itibaren bölgeye yönelik saldırıların sayısında ve şiddetinde keskin bir artış yaşandığını vurguladı:
Son günlerde saldırıların giderek daha bilinçli ve doğrudan hedefe yönelik hale geldiğini görüyoruz. Santralin nakliye bölümü ve kentin enerji altyapısı kasıtlı olarak vuruluyor. Gece gündüz demeden her gün onlarca saldırı düzenleniyor. Gerçekten çok ağır bir haftayı geride bıraktık.
'Personel değişimi bir askeri operasyona dönüştü'
Artan tehlikeye rağmen Zaporojye NGS’nin, personelin üstün çabası ve fedakarlığı sayesinde güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Lihaçev, çalışanların büyük bir cesaret ve kriz çözme becerisi sergilediğini dile getirdi.
Ukrayna güçlerinin bölgedeki toplu taşıma araçlarını da özel olarak hedef aldığını belirten Lihaçev, sahadaki zorlu koşulları şu sözlerle anlattı:
Ukrayna ordusu birkaç otobüsü vurdu, adeta sivil ulaşım araçlarına yönelik bir sürek avı başlattılar. Bu ağır şartlar altında santral personelinin vardiya değişimleri tam anlamıyla bir askeri operasyona dönüştü. Güvenlik gerekçesiyle personel sevkiyatını artık otobüsler yerine binek araçlarla yapmak zorunda kalıyoruz.