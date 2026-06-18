https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rosatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-calisanlarina-yonelik-hedefli-ve-sistematik-cinayetlere-1106615868.html

Rosatom: Ukrayna ordusu Zaporojye NGS çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladı

Rosatom: Ukrayna ordusu Zaporojye NGS çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladı

Sputnik Türkiye

Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladığını... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:05+0300

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2026-06-18T15:24+0300

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladığını belirtti.Lihaçev, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların sonuçlarının hem Ukrayna, hem Rusya hem de Avrupa'nın önemli bir bölümünü etkileyebileceği konusunda uyardı.Lihaçev’in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:▪️Çarşamba günü Energodar'a düzenlenen İHA’lı saldırı sonucu Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin güvenliğinin doğrudan bağlı olduğu santral çalışanlarından biri hayatını kaybetti.Lihaçev, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye NGS çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladı" vurgusunu yaptı.Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırganlığının birkaç yıldır giderek arttığını vurgulayan Lihaçev, nükleer çalışanların avlanmasının, eylemlerinin sonuçlarının boyutunun farkında olmayan Ukraynalı İHA operatörlerinin insanlık dışı bir eylemi olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldiri-ulasim-atolyesi-hedef-alindi-1106480897.html

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