https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/rosatom-ukrayna-ordusu-zaporojye-ngs-calisanlarina-yonelik-hedefli-ve-sistematik-cinayetlere-1106615868.html
Rosatom: Ukrayna ordusu Zaporojye NGS çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladı
Rosatom: Ukrayna ordusu Zaporojye NGS çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladı
Sputnik Türkiye
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladığını... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladığını belirtti.Lihaçev, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların sonuçlarının hem Ukrayna, hem Rusya hem de Avrupa'nın önemli bir bölümünü etkileyebileceği konusunda uyardı.Lihaçev’in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:▪️Çarşamba günü Energodar'a düzenlenen İHA’lı saldırı sonucu Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin güvenliğinin doğrudan bağlı olduğu santral çalışanlarından biri hayatını kaybetti.Lihaçev, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye NGS çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladı" vurgusunu yaptı.Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırganlığının birkaç yıldır giderek arttığını vurgulayan Lihaçev, nükleer çalışanların avlanmasının, eylemlerinin sonuçlarının boyutunun farkında olmayan Ukraynalı İHA operatörlerinin insanlık dışı bir eylemi olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldiri-ulasim-atolyesi-hedef-alindi-1106480897.html
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rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya, aleksey lihaçev, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, zaporojye, avrupa
rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rusya, aleksey lihaçev, ukrayna, zaporojye nükleer güç santrali, zaporojye, avrupa
Rosatom: Ukrayna ordusu Zaporojye NGS çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladı
15:05 18.06.2026 (güncellendi: 15:24 18.06.2026)
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladığını belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladığını belirtti.
Lihaçev, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların sonuçlarının hem Ukrayna, hem Rusya hem de Avrupa'nın önemli bir bölümünü etkileyebileceği konusunda uyardı.
Lihaçev’in yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
▪️Çarşamba günü Energodar'a düzenlenen İHA’lı saldırı sonucu Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin güvenliğinin doğrudan bağlı olduğu santral çalışanlarından biri hayatını kaybetti.
Bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu yıl Zaporojye NGS çalışanına yönelik işlenen ikinci cinayettir. Nisan ayı sonunda, bir İHA'nın nakliye atölyesi binasına isabet etmesi sonucu şoförümüz hayatını kaybetmişti.
Lihaçev, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye NGS çalışanlarına yönelik hedefli ve sistematik cinayetlere başladı" vurgusunu yaptı.
Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırganlığının birkaç yıldır giderek arttığını vurgulayan Lihaçev, nükleer çalışanların avlanmasının, eylemlerinin sonuçlarının boyutunun farkında olmayan Ukraynalı İHA operatörlerinin insanlık dışı bir eylemi olduğunun altını çizdi.