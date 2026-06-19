https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/turkiyenin-koklu-okulunda-kural-degisti-galatasaray-lisesine-direkt-gecis-kalkiyor-merkezi-sinav-1106638242.html
Türkiye'nin köklü okulunda kural değişti: Galatasaray Lisesi'ne direkt geçiş kalkıyor, merkezi sınav kuralı geliyor
Türkiye'nin köklü okulunda kural değişti: Galatasaray Lisesi'ne direkt geçiş kalkıyor, merkezi sınav kuralı geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin köklü okullarından biri olan Galatasaray Lisesi'nde kurallar değişti. Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu'na devam eden öğrencilerin Galatasaray... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T12:16+0300
2026-06-19T12:16+0300
2026-06-19T12:16+0300
türki̇ye
galatasaray lisesi
milli eğitim bakanlığı (meb)
lgs
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Galatasaray Lisesi'ni girişte kurallar değişti. Galatasaray ilkokul ve ortaokulunu bitiren öğrencilerin 8. sınıfa geldiklerinde Galatasaray Lisesi'ne direkt geçişleri kaldırıldı. Alınan yeni karara göre artık Galatasaray İlkokulu’nu bitiren öğrenciler de Galatasaray Lisesi’ne devam edebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen merkezi sınava girecek. Mevcut öğrencilerin bu uygulamadan etkilenmeyeceği ama bu yıl giren öğrencilerin bu kurala tabi olacakları belirtildi. İlkokulda kurayla okula giren direkt liseye geçi yapıyorduHürriyet'in haberine göre, Galatasaray İlkokulu'na her yıl noter huzurunda yapılan kura ile 50 öğrenci alınıyor. Bu öğrenciler, eğitim yaşamlarına Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’nda devam edip ardından Galatasaray Lisesi’ne herhangi bir sınava girmeden direkt geçiş yapabiliyordu. Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ferda Önengüt Yapar bu sistemin bu yıldan itibaren değişeceğini söyledi. Yapar katıldığı sosyal medya canlı yayınında Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’ndan gelen öğrencilerin Galatasaray Lisesi’ne geçişleriyle ilgili yeni uygulamayı şöyle anlattı: :Akademik denge vurgusu yaptıYapar, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki ülkenin karşılıklı hazırlamış olduğu anlaşma doğrultusunda her yıl toplanan ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcimizin de bulunduğu komitede alınan bu karar kabul edildi. Şu an bürokratik işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Resmi işler bittiğinde resmi duyurumuzu da yayınlayacağız. Son yıllara bakacak olursak Türkiye’nin en başarılı çocukları Galatasaray Lisesi'ne yerleşiyor. Alttan gelen diğer çocukların 8 yıl boyunca aldıkları eğitimlerin sonucunda performans ve başarılarının diğer çocuklara biraz olsun yakın olması gerekiyor. Akademik bir denge olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Galatasaray İlkokulu için kura ne zaman yapılacak?23 Haziran itibarıyla randevu sisteminin açılmasının beklendiğini ve 26 Haziran sonrasında başvuruları almayı beklediklerini söyleyen Yapar, "Veliler önceden internet üzerinden randevu sisteminin açılmasıyla randevu alıp başvuruyu yapabilecekler. Bu yıl 30 Eylül 2019 ile 30 Aralık 2020’de doğmuş 69 -84 aylık tüm öğrenciler kura için başvurabilecek. Bu çocukların hiçbir şekilde özel, devlet ya da yurt dışında 1’inci sınıfı okumamış olmaları gerekiyor. 66, 67 ve 68 aylık öğrencilerin başvurusu için ailelerinin çocuklarının 1’inci sınıfı okumasını talep ettikleri bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Kura, temmuz ayının ortasında çevrim içi ortamda canlı yayınlanarak çekilecek" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/yks-maratonunda-geri-sayim-basladi-iki-gun-surecek-1106491597.html
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galatasaray lisesi, milli eğitim bakanlığı (meb), lgs
galatasaray lisesi, milli eğitim bakanlığı (meb), lgs
Türkiye'nin köklü okulunda kural değişti: Galatasaray Lisesi'ne direkt geçiş kalkıyor, merkezi sınav kuralı geliyor
Türkiye'nin köklü okullarından biri olan Galatasaray Lisesi'nde kurallar değişti. Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu'na devam eden öğrencilerin Galatasaray Lisesi'ne direkt geçişi kaldırıldı. Artık bu öğrenciler de LGS'ye girmek zorunda kalacak.
Galatasaray Lisesi'ni girişte kurallar değişti. Galatasaray ilkokul ve ortaokulunu bitiren öğrencilerin 8. sınıfa geldiklerinde Galatasaray Lisesi'ne direkt geçişleri kaldırıldı. Alınan yeni karara göre artık Galatasaray İlkokulu’nu bitiren öğrenciler de Galatasaray Lisesi’ne devam edebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen merkezi sınava girecek. Mevcut öğrencilerin bu uygulamadan etkilenmeyeceği ama bu yıl giren öğrencilerin bu kurala tabi olacakları belirtildi.
İlkokulda kurayla okula giren direkt liseye geçi yapıyordu
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray İlkokulu'na her yıl noter huzurunda yapılan kura ile 50 öğrenci alınıyor. Bu öğrenciler, eğitim yaşamlarına Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’nda devam edip ardından Galatasaray Lisesi’ne herhangi bir sınava girmeden direkt geçiş yapabiliyordu. Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ferda Önengüt Yapar bu sistemin bu yıldan itibaren değişeceğini söyledi. Yapar katıldığı sosyal medya canlı yayınında Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’ndan gelen öğrencilerin Galatasaray Lisesi’ne geçişleriyle ilgili yeni uygulamayı şöyle anlattı: :
“1992 yılında Fransız ve Türk hükümeti arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Galatasaray ilkokulu, Ortaokulu ve Lisesi iç yönetmeliği hazırlanmıştı. Bu yönetmeliğe göre her aşama belli şartlara bağlanmıştı. Bu yönetmelik doğrultusunda Galatasaray Lisesi’ne mevcut lise sınavlarıyla 100 öğrenci alınması, ilkokula da noter huzurunda düzenlenen kura sistemiyle 50 öğrenci alınmasına karar verilmişti. Bugüne kadar alınan 50 öğrenci doğruca ortaokula ardından da liseye geçti. Bu öğrenciler Galatasaray Lisesi’ne sınavla gelen 100 öğrenciyle birleşerek 150 kişilik bir öğrenci grubunu oluşturdu. Ancak bu yıl yeni bir karar alındı. Bu karar mevcut öğrencilerimiz için geçerli olmayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında kura sonucunda Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile uygulanmaya başlanacak karara göre, öğrencilerin 8’inci sınıfa geldiklerinde liseye geçiş için düzenlenen merkezi sınava girip ilk yüzde 4’lük dilimde yer alması gerekecek.
Akademik denge vurgusu yaptı
Yapar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İki ülkenin karşılıklı hazırlamış olduğu anlaşma doğrultusunda her yıl toplanan ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcimizin de bulunduğu komitede alınan bu karar kabul edildi. Şu an bürokratik işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Resmi işler bittiğinde resmi duyurumuzu da yayınlayacağız. Son yıllara bakacak olursak Türkiye’nin en başarılı çocukları Galatasaray Lisesi'ne yerleşiyor. Alttan gelen diğer çocukların 8 yıl boyunca aldıkları eğitimlerin sonucunda performans ve başarılarının diğer çocuklara biraz olsun yakın olması gerekiyor. Akademik bir denge olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray İlkokulu için kura ne zaman yapılacak?
23 Haziran itibarıyla randevu sisteminin açılmasının beklendiğini ve 26 Haziran sonrasında başvuruları almayı beklediklerini söyleyen Yapar, "Veliler önceden internet üzerinden randevu sisteminin açılmasıyla randevu alıp başvuruyu yapabilecekler. Bu yıl 30 Eylül 2019 ile 30 Aralık 2020’de doğmuş 69 -84 aylık tüm öğrenciler kura için başvurabilecek. Bu çocukların hiçbir şekilde özel, devlet ya da yurt dışında 1’inci sınıfı okumamış olmaları gerekiyor. 66, 67 ve 68 aylık öğrencilerin başvurusu için ailelerinin çocuklarının 1’inci sınıfı okumasını talep ettikleri bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Kura, temmuz ayının ortasında çevrim içi ortamda canlı yayınlanarak çekilecek" dedi.