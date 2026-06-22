https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/afad-duyurdu-karadenizde-deprem-1106683123.html
AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurusuna göre, merkez üssü Karadeniz olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T09:21+0300
2026-06-22T09:21+0300
2026-06-22T09:21+0300
son depremler
deprem
afad
karadeniz
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AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, saat 08:48'de meydana gelen depremin derinliği 6.15 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/nadir-gorulen-hastalikta-emsal-karar-sigorta-sirketi-odeme-yapmak-zorunda-kaldi-1106682537.html
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deprem, afad, karadeniz
AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurusuna göre, merkez üssü Karadeniz olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD'dan deprem açıklaması geldi.
Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, saat 08:48'de meydana gelen depremin derinliği 6.15 kilometre olarak ölçüldü.