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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/afad-duyurdu-karadenizde-deprem-1106683123.html
AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurusuna göre, merkez üssü Karadeniz olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
deprem
afad
karadeniz
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AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, saat 08:48'de meydana gelen depremin derinliği 6.15 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/nadir-gorulen-hastalikta-emsal-karar-sigorta-sirketi-odeme-yapmak-zorunda-kaldi-1106682537.html
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deprem, afad, karadeniz
deprem, afad, karadeniz

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem

09:21 22.06.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Fotoğraf
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurusuna göre, merkez üssü Karadeniz olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD'dan deprem açıklaması geldi.
Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, saat 08:48'de meydana gelen depremin derinliği 6.15 kilometre olarak ölçüldü.
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