https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/minguzzinin-katili-cezaevinde-olay-cikardi--beni-hirsizlik-mahkumlariyla-karistirmayin-ben-1105832800.html

Minguzzi'nin katili cezaevinde olay çıkardı: 'Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum'

Minguzzi'nin katili cezaevinde olay çıkardı: 'Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum'

Sputnik Türkiye

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinden hapis cezası alan Berkay B.'nin cezaevinde de olay çıkardığı, cezaevi ring aracında kamerayı parçaladığı ve 'beni hırsızlık... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T17:03+0300

2026-05-18T17:03+0300

2026-05-18T17:12+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095968670_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b3c0dc1682d00b6e0598a9dc552ed7d.png

Kadıköy'de 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi cinayetinin sanıklarından Berkay B.'nin cezaevinde olay çıkardığı ortaya çıktı. Hastaneye sevk edileceği ring aracı içerisinde koruma demirini yerinden sökerek kamerayı parçalayan ve 'Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum' sözleriyle tehditler savuran Berkay B. için 6 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Jandarmadan sigara istedi alamayınca ortalığı birbirine kattıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Berkay B., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmek üzere sevk aracına bindirildi. Sabah'ın haberine göre, hastaneye nakledileceği sırada görevli jandarma personelinden sigara talep eden Berkay B., bu isteğinin reddedildi. Beni hırsızlarla karıştırmayın cinayetten yargılanıyorum diyerek tehdit ettiBunun üzerine sevk aracına binmemek için jandarma görevlilerine uzun süre mukavemet gösteren Berkay B., ring aracının kapılarını tekmeledi. Jandarma ekiplerine, "Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum. Ringteki kameraya zarar vereceğim" diyerek ağır küfürler ve tehditler savurdu.Hazırlanan bilirkişi raporunda, Berkay B.'nin ring aracı içerisindeki koruma demirini yerinden söktüğünü ve eline geçirdiği bu demir parçasıyla araç içi güvenlik kamerasına defalarca vurarak parçaladığı kaydedildi.6 yıl 11 aya kadar hapsi istendi İfadesinde kameraya zarar verdiğini itiraf eden ancak jandarma görevlilerine hakaret ve mukavemet etmediğini öne süren Berkay B. hakkında, 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından 1 yıl 11 aydan 6 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Mahkemesine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/mattia-ahmet-minguzzi-davasinda-istinaf-karari-24er-yil-hapis-onandi-1102951916.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mattia ahmet minguzzi, cumhuriyet başsavcılığı