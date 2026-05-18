Minguzzi'nin katili cezaevinde olay çıkardı: 'Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum'
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinden hapis cezası alan Berkay B.'nin cezaevinde de olay çıkardığı, cezaevi ring aracında kamerayı parçaladığı ve 'beni hırsızlık... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T17:12+0300
17:03 18.05.2026 (güncellendi: 17:12 18.05.2026)
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinden hapis cezası alan Berkay B.'nin cezaevinde de olay çıkardığı, cezaevi ring aracında kamerayı parçaladığı ve 'beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum' diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı.
Kadıköy'de 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi cinayetinin sanıklarından Berkay B.'nin cezaevinde olay çıkardığı ortaya çıktı. Hastaneye sevk edileceği ring aracı içerisinde koruma demirini yerinden sökerek kamerayı parçalayan ve 'Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum' sözleriyle tehditler savuran Berkay B. için 6 yıl 11 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Jandarmadan sigara istedi alamayınca ortalığı birbirine kattı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Berkay B., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmek üzere sevk aracına bindirildi. Sabah'ın haberine göre, hastaneye nakledileceği sırada görevli jandarma personelinden sigara talep eden Berkay B., bu isteğinin reddedildi.
Beni hırsızlarla karıştırmayın cinayetten yargılanıyorum diyerek tehdit etti
Bunun üzerine sevk aracına binmemek için jandarma görevlilerine uzun süre mukavemet gösteren Berkay B., ring aracının kapılarını tekmeledi. Jandarma ekiplerine, "Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum. Ringteki kameraya zarar vereceğim" diyerek ağır küfürler ve tehditler savurdu.
Hazırlanan bilirkişi raporunda, Berkay B.'nin ring aracı içerisindeki koruma demirini yerinden söktüğünü ve eline geçirdiği bu demir parçasıyla araç içi güvenlik kamerasına defalarca vurarak parçaladığı kaydedildi.
6 yıl 11 aya kadar hapsi istendi
İfadesinde kameraya zarar verdiğini itiraf eden ancak jandarma görevlilerine hakaret ve mukavemet etmediğini öne süren Berkay B. hakkında, 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından 1 yıl 11 aydan 6 yıl 10 aya kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Mahkemesine gönderildi.