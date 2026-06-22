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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/mardin-merkezli-yasa-disi-bahis-operasyonu-49-supheli-hakkinda-adli-islem-baslatildi-1106684009.html
Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Sputnik Türkiye
Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettiği ve sahte ilanlarla... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettikleri ve sahte ilanlar yoluyla vatandaşları mağdur ettikleri belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.10,3 milyar TL'yi aşan para hacmi tespit edildiYürütülen incelemelerde şüphelilerin toplam 1 milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirdiği belirlendi.Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, söz konusu işlemler sonucunda 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL'lik para hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Bakan Gürlek'ten açıklamaAdalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.""Dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz"Açıklamasında suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir."
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mardin, yasa dışı, yasa dışı bahis
mardin, yasa dışı, yasa dışı bahis

Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

10:00 22.06.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA
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Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettiği ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur ettiği belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettikleri ve sahte ilanlar yoluyla vatandaşları mağdur ettikleri belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

10,3 milyar TL'yi aşan para hacmi tespit edildi

Yürütülen incelemelerde şüphelilerin toplam 1 milyon 442 bin 176 işlem gerçekleştirdiği belirlendi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, söz konusu işlemler sonucunda 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL'lik para hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

"Dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz"

Açıklamasında suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eş güdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir."
Araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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