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Haydarpaşa Garı gün yüzüne çıktı
Haydarpaşa Garı gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında Marmara Denizi'ne bakan üç cephede iskeleler kaldırıldı. Tarihi bina bütün güzelliğiyle yeniden gözler... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T11:38+0300
2026-06-15T11:38+0300
yaşam
haydarpaşa garı
marmara denizi
mehmet nuri ersoy
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İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı. Tarihi binanın Marmara Denizi'ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi.Marmara Denizi'ne bakan üç cephedeki çalışmalar tamamlandıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını belirtti.Marmara Denizi'ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdıklarını aktaran Ersoy, "İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.Kaldırılan korkuluklar yeniden yerine monte edilecekRestorasyon çalışmaları sırasında Haydarpaşa Garı'nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında detaylı incelemeler yapıldı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava koşullarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi. Daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde onarılabilmeleri için yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşınan korkulukların temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor.Çalışmalar tamamlandığında korkuluklar özgün formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik veya zarar görmüş bölümler ise yapının özgün malzemesi ve mimari karakteriyle uyumlu şekilde tamamlanacak. Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda ve uzman ekiplerin gözetiminde yürütülen uygulamalarla, Haydarpaşa Garı'nın tarihi dokusu korunarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarılması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-ilk-kez-paylasti-130-yillik-haydarpasa-garinda-restorasyon-1106029781.html
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haydarpaşa garı, marmara denizi, mehmet nuri ersoy, haydarpaşa
haydarpaşa garı, marmara denizi, mehmet nuri ersoy, haydarpaşa

Haydarpaşa Garı gün yüzüne çıktı

11:38 15.06.2026
© Kültür ve Turizm BakanlığıHaydarpaşa
Haydarpaşa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
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Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında Marmara Denizi'ne bakan üç cephede iskeleler kaldırıldı. Tarihi bina bütün güzelliğiyle yeniden gözler önüne çıktı.
İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı. Tarihi binanın Marmara Denizi'ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi.

Marmara Denizi'ne bakan üç cephedeki çalışmalar tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını belirtti.
Marmara Denizi'ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdıklarını aktaran Ersoy, "İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor, tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaldırılan korkuluklar yeniden yerine monte edilecek

Restorasyon çalışmaları sırasında Haydarpaşa Garı'nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında detaylı incelemeler yapıldı. Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava koşullarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi. Daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde onarılabilmeleri için yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşınan korkulukların temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor.
Çalışmalar tamamlandığında korkuluklar özgün formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik veya zarar görmüş bölümler ise yapının özgün malzemesi ve mimari karakteriyle uyumlu şekilde tamamlanacak. Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda ve uzman ekiplerin gözetiminde yürütülen uygulamalarla, Haydarpaşa Garı'nın tarihi dokusu korunarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarılması amaçlanıyor.
Kadıköy rıhtımında bulunan Haydarpaşa Garı'nın yapımına, devrin Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'in emriyle 30 Mayıs 1906'da başlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
YAŞAM
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ilk kez paylaştı: 130 yıllık Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları ne durumda?
26 Mayıs, 11:38
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