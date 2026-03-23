İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayetinde 10 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu ilk ifadesinde cinayeti...
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde silahı kullandığı belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı.
aleyna kalaycıoğlu , cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, mafya, türk mafyası
Futbolcu Kaan Kundakçı cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı

18:30 23.03.2026
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayetinde 10 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu ilk ifadesinde cinayeti azmettirmediğini ve olayın, eski sevgilisiyle barışmak için görüşmeye gittiği sırada yaşandığını belirtti.
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde silahı kullandığı belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.
Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu, ifadesinde "Ben kimseyi azmettirmedim" dedi. Sabah'ın haberine göre; Kalaycıoğlu, olay günü eski sevgilisi Vahap Canbay'la görüşmeye gittiklerini ve olay yerinde kendisini gördüklerini belirtti. Olaydan sonra Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu araçtan inip yol üzerinde ayrıldığını iddia etti.
Kalaycıoğlu, ateş açıldıktan sonra birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını ve azmettirme suçlamalarını reddetti. Ayrıca, stüdyoda bulunan köpeğin Canbay'a ait olduğunu ve Canbay'ın köpeğini almak bahanesiyle Kundakçı'yla görüşüp barışmak istediğini öne sürdü.
Futbolcunun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İzzet Yıldızhan ve baba Bilal Kadayıfçıoğlu da adliyeye sevk edildi
14:02
