https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kremlinden-starmerin-istifasina-ilk-yorum-iliskileri-her-zaman-sifir-noktasinda-tuttu-1106693753.html

Kremlin'den Starmer'ın istifasına ilk yorum: ‘İlişkileri her zaman sıfır noktasında tuttu’

Kremlin'den Starmer'ın istifasına ilk yorum: ‘İlişkileri her zaman sıfır noktasında tuttu’

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere Başbakanı Starmer’ın Londra-Moskova hattındaki ilişkileri her zaman “sıfır noktasında” tutmak istediğini belirtti. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T14:01+0300

2026-06-22T14:01+0300

2026-06-22T13:59+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İngiltere’de İşçi Partisi liderliğinden ve Başbakanlık görevinden istifa edeceğini açıklayan Keir Starmer’ın kararını değerlendiren Peskov, Starmer dönemindeki İngiltere-Rusya ilişkilerini sert bir dille eleştirdi.‘İngiltere siyasetinde umut yok’Starmer’ın iki yıllık görev süresi boyunca ikili ilişkilere hiçbir olumlu katkı sunmadığını belirten Peskov, “Keir Starmer, Rusya-İngiltere ilişkileri açısından kendini hiçbir şekilde kanıtlayamadı. O, her zaman bu ilişkilerin sıfır düzeyinde tutulmasının destekçisi oldu" ifadelerini kullandı.Starmer’ın gidişinin ardından Londra-Moskova hattında yeni bir sayfa açılıp açılmayacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Sözcü, İngiltere’nin mevcut siyasi ikliminde iyimser bir tablo görmediklerini vurguladı. Peskov, "Halefinin gelmesiyle işlerin daha iyiye gidip gitmeyeceği tartışmalı. Ancak şu an İngiltere siyasi arenasında yer alan hiç kimsenin, iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda Keir Starmer’dan farklı bir vizyona sahip olduğunu düşünmüyoruz" diyerek İngiltere genelindeki Rusya karşıtı çizgiyi işaret etti.Zelenskiy'nin Belarus tehditlerine tepkiPeskov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in Belarus'a yönelik açıklamalarını “tamamen agresif ve saldırgan” olarak nitelendirdi. Bu durumu bir başka ülkenin egemenliğine tecavüz olarak yorumlayan Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın, komşusu Belarus’un kendi güvenliğini koruma kabiliyetinden şüphe duymadığını söyledi.Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yakın zamanda bir araya geleceğini ve bu görüşmede Zelenskiy’in tehditlerinin masaya yatırılacağını duyurdu.Sırbistan ile petrol görüşmeleri ticari sırSon olarak Rus enerji devi Gazprom’un Sırbistan Petrol Endüstrisi’ndeki (NIS) hisselerinin satışı konusuna değinen Peskov, Belgrad yönetimi ile temasların sürdüğünü doğruladı. Ancak Kremlin Sözcüsü, görüşmelerin tamamen ticari sır kapsamında olduğunu belirterek, detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-1106691712.html

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