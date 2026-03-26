Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının 'yaşı' sosyal medyada gündem oldu

26.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-26T11:54+0300

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan 22 yaşındaki Talha Özkaynak'ın yaşı sosyal medyada gündem oldu. Genç yarışmacı yaşından büyük gösterdiği için sunucu Oktay Kaynarca'yı bile şaşırttı. Yaşıyla şaşırttıKoç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi ve Sosyoloji 4. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Talha Özkaynak katıldığı Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında yaşını açıklayınca herkesi şaşırttı. Yarışmaya kendini tanıtmakla başlayan Talha Özkaynak, ''22 yaşındayım'' dediğinde sunucu Oktay Kaynarca'nın ''22 yaşındayım dedin değil mi?'' diyerek şaşkınlığını dile getirmesi sosyal medyada gündem oldu Belki bıyıklardandır Kaynarca 'Daha büyük gösteriyorsun' derken Talha Özkaynak ise 'Evet yani belki bıyıklardan' diye yanıtını verdi. Oktay Kaynarca'nın 'Senin tercihin mi biraz daha büyük durmak mı istiyorsun yoksa?' diye sorusunu ise Özkaynak, "Aslında öyle bir derdim yok. Kendimi böyle hissediyorum ve böyle olmayı seviyorum' diyerek cevapladı. 500 bin liralık soruyu açtıran Özkaynak'ın yaşıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-ilk-soruda-elendi-yarisi-4-olan-sayinin-yarisi-kactir-1102975191.html

