https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/kapalilar-imha-edilsin-paylasimi-yapan-kadin-tutuklandi-1106701508.html
'Kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan kadın tutuklandı
'Kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan kadın tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından 'kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan Hatice Öncel, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T18:43+0300
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Başörtülülere yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Hatice Öncel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öncel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Öncel, 'kapalılar imha edilsin' paylaşımını bilerek yapmadığını, pişman olduğunu ve annesinin de başörtülü olduğunu söyledi.Sulh Ceza Hakimliği, Hatice Öncel'in 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/kapalilar-imha-edilsin-paylasimina-sorusturma-acildi-bakan-gurlekten-ilk-aciklama-1106678499.html
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'Kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan kadın tutuklandı
Sosyal medya hesabından 'kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan Hatice Öncel, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.
Başörtülülere yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Hatice Öncel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Öncel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan Öncel, 'kapalılar imha edilsin' paylaşımını bilerek yapmadığını, pişman olduğunu ve annesinin de başörtülü olduğunu söyledi.
Sulh Ceza Hakimliği, Hatice Öncel'in 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmasına karar verdi.