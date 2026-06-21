https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/kapalilar-imha-edilsin-paylasimina-sorusturma-acildi-bakan-gurlekten-ilk-aciklama-1106678499.html
'Kapalılar imha edilsin' paylaşımına soruşturma açıldı: Bakan Gürlek'ten ilk açıklama
'Kapalılar imha edilsin' paylaşımına soruşturma açıldı: Bakan Gürlek'ten ilk açıklama
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Sosyal medya hesabından 'kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili gerekli... 21.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'kapalılar imha edilsin' ifadelerini içeren paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.Açıklamada, başörtülülere yönelik ifadeler içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle H.Ö. isimli şüpheli hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan işlem yürütüldüğü belirtildi.Şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.Bakan Gürlek'ten ilk açıklamaSosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ''Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir'' paylaşımında bulundu.
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türkiye, başörtü, başörtüsü yasağı, başörtüsü, başörtülü sporcular, başörtülü, 1 şubat dünya başörtüsü günü, adalet bakanlığı, adalet bakanı, akın gürlek
türkiye, başörtü, başörtüsü yasağı, başörtüsü, başörtülü sporcular, başörtülü, 1 şubat dünya başörtüsü günü, adalet bakanlığı, adalet bakanı, akın gürlek
'Kapalılar imha edilsin' paylaşımına soruşturma açıldı: Bakan Gürlek'ten ilk açıklama
Sosyal medya hesabından 'kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili gerekli adımların atıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'kapalılar imha edilsin' ifadelerini içeren paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, başörtülülere yönelik ifadeler içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle H.Ö. isimli şüpheli hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan işlem yürütüldüğü belirtildi.
Şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.
Bakan Gürlek'ten ilk açıklama
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ''Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir'' paylaşımında bulundu.