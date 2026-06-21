https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/kapalilar-imha-edilsin-paylasimina-sorusturma-acildi-bakan-gurlekten-ilk-aciklama-1106678499.html

'Kapalılar imha edilsin' paylaşımına soruşturma açıldı: Bakan Gürlek'ten ilk açıklama

'Kapalılar imha edilsin' paylaşımına soruşturma açıldı: Bakan Gürlek'ten ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Sosyal medya hesabından 'kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili gerekli... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T18:25+0300

2026-06-21T18:25+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada 'kapalılar imha edilsin' ifadelerini içeren paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.Açıklamada, başörtülülere yönelik ifadeler içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle H.Ö. isimli şüpheli hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan işlem yürütüldüğü belirtildi.Şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.Bakan Gürlek'ten ilk açıklamaSosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ''Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir'' paylaşımında bulundu.

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