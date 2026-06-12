https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/teksasta-silahli-saldiri-11-kisi-vuruldu-1-kisi-hayatini-kaybetti-1106466634.html

Teksas'ta silahlı saldırı: 11 kişi vuruldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Teksas'ta silahlı saldırı: 11 kişi vuruldu, 1 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Teksas eyaletinde polis, "aktif silahlı saldırı" olayının ardından şüpheliyle süren bir kuşatma durumunda olduklarını açıkladı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T19:17+0300

2026-06-12T19:17+0300

2026-06-12T19:23+0300

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silahlı saldırı

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Midland Belediye Başkanı Lori Blong, "Şu ana kadar 11 yaralı olduğunu biliyoruz. Olay yerinde hayatını kaybeden en az bir kişi var" dedi.Midland Polis Departmanı'na göre, polis ekipleri West Wall Street'in 4600 numaralı bölgesindeki bir binadan silah sesleri geldiğini duydu ve "bölgeyi güvenlik altına almak ve tahliye etmek için hızla harekete geçti."‘Kuşatma durumundayız’Polis Şefi Greg Snow, Facebook üzerinden yayımlanan açıklamasında, "Silahlı saldırganla yaşanan kuşatma durumunu güvenli bir şekilde sonlandırma çabaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Amerikan basınındaki Midland Memorial Hastanesi, saldırı mağdurlarının aileleri için ana kampüste bir aile buluşma merkezi oluşturduğunu duyurdu.

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