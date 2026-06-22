https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/jd-vance-resmen-duyurdu-israil-ve-hizbullah-catismasini-onleyecek-o-plan-ilk-kez-aciklandi-1106694858.html

J.D. Vance resmen duyurdu: İsrail ve Hizbullah çatışmasını önleyecek o plan i̇lk kez açıklandı

J.D. Vance resmen duyurdu: İsrail ve Hizbullah çatışmasını önleyecek o plan i̇lk kez açıklandı

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail, Lübnan ve Hizbullah arasında gerilimin tırmanmasını önleyecek kritik bir diplomatik mekanizma oluşturulduğunu... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T14:45+0300

2026-06-22T14:45+0300

2026-06-22T14:45+0300

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Orta Doğu'daki tansiyonu düşürecek çok kritik bir diplomatik adımı kamuoyuna duyurdu. İsviçre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vance, ABD'nin İsrail, Lübnan ve Hizbullah arasında yeni bir savaşın patlak vermesini ve gerginliğin tırmanmasını önlemek amacıyla özel bir mekanizma geliştirdiğini açıkladı. "Aslında artık bunun olmamasını, gerginliğin tırmanmamasını sağlayacak bir mekanizmamız var" diyen Vance, sistemin İsviçre'nin Bürgenstock saatiyle 16:00 itibarıyla devreye girdiğini belirtti. Bu yeni diplomatik mekanizma ile Hizbullah hareketi, Lübnan, İsrail ve bölgedeki diğer ortaklar arasında doğrudan görüşme kanallarının açık tutulması hedefleniyor."İsrail'in savunma hakkı var ancak diyalog şart"Açıklamalarında bölgesel güvenliğe dikkat çeken J.D. Vance, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerinin kendilerini savunma hakkı olduğunu kabul ettiklerini ancak Washington'ın önceliğinin çatışmanın kontrolden çıkmasını engellemek olduğunu vurguladı. ABD'nin askeri eylemler yerine gerilimi azaltmaya yönelik diyalog sürecini desteklediğini belirten Başkan Yardımcısı, tüm tarafları bu mekanizma üzerinden müzakereye davet etti.ABD-İran müzakerelerinde büyük i̇lerleme: Varlıklar serbest mi kalıyor?Orta Doğu'daki krizin çözümü için İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-İran gizli görüşmeleri hakkında da bilgi veren Vance, hafta sonu yapılan toplantılarda çok önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. "Dün çok, çok iyi bir gündü" diyen Vance, İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması olasılığının masada olduğunu ilk kez doğruladı. Ancak Washington'ın bu konuda kırmızı çizgileri olduğunu hatırlatan Vance, "Eğer bu paranın dondurulmasını kaldırırsak, bu fonların terörizmi finanse etmek için değil, yalnızca İran halkına yardım etmek için kullanılacağından kesinlikle emin olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.İran petrol i̇hracatı kısıtlamaları kalkıyorWashington ile Tahran arasındaki teknik görüşmelerin ilk turunun tamamlanmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de kritik bir açıklama yaptı. Arabulucu ülkeler Pakistan ve Katar'ın yoğun çabaları sayesinde İran petrol ihracatına yönelik kısıtlamalar ve bazı mali engellerin kaldırıldığını duyuran Araghchi, ülkenin ekonomik olarak toparlanması için yeni bir planın devreye sokulduğunu belirtti.Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu ateşkes anlaşması tehlikede mi?Yaşanan bu hareketlilik, geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında uzaktan imzalanan ABD-İran mutabakat zaptı sonrasında geldi. Söz konusu anlaşma, Lübnan'daki İsrail operasyonları da dahil olmak üzere tüm cephelerde Orta Doğu ateşkesi ilan edilmesini, deniz ablukasının kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı gemi trafiği için net bir zaman çizelgesi oluşturulmasını içeriyordu. Ancak İran askeri komutanlığının cumartesi günü Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını yeniden duyurması krize neden oldu. Washington bu adımı anlaşmanın ihlali olarak görürken; Tahran ise İsrail'in eylemlerini gerekçe göstererek ABD'yi Tel Aviv'e karşı baskı uygulamaya çağırdı ve aksi takdirde nihai anlaşmanın tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/avustralyada-tarihinin-rekoru-27-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1106693411.html

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