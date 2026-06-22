https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/avustralyada-tarihinin-rekoru-27-ton-uyusturucu-ele-gecirildi-1106693411.html
Avustralya'da tarihinin rekoru: 2.7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Avustralya'da tarihinin rekoru: 2.7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Avustralya polisi, Sydney yakınlarında düzenlenen operasyonda yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirdi. Yetkililer, 816 milyon Avustralya doları piyasa değeri... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T14:18+0300
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uyuşturucu
kokain
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Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük kokain operasyonlarından birine imza attı.Yetkililer, Sydney'in batısındaki Londonderry bölgesinde bulunan yarı kırsal bir mülkte gerçekleştirilen operasyonda 2.7 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.Polis, uyuşturucunun yer altına inşa edilen gizli sığınaklarda saklandığını belirtti. Üç nakliye konteynerinin altına gizlenen bölmelere ulaşmak için konteynerlerde sahte tabanlar oluşturulduğu aktarıldı.Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 816 milyon Avustralya doları olduğu bildirildi.Gizli sığınaklarda bulunduOperasyon kapsamında yaşları 21 ve 25 olan iki Sydney sakini gözaltına alındı.Şüpheliler, ticari miktarda yasa dışı uyuşturucu bulundurmakla suçlanırken, haklarında ömür boyu hapis cezasına kadar varan yaptırımların uygulanabileceği belirtildi.Yetkililer, sevkiyatın Queensland eyaletindeki Midge Point kıyılarına tekneyle ulaştırıldığını ve daha sonra yaklaşık bin 800 kilometrelik bir yolculukla Sydney'e taşındığını açıkladı.Soruşturma genişletildiPolis, ele geçirilen uyuşturucunun daha önce Queensland'de yakalanan 178 kilogram kokain ve 142 kilogram metamfetamin ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.Soruşturma kapsamında şimdiye kadar toplam altı kişi hakkında suçlama yöneltildi.Yetkililer ayrıca sevkiyatın, Solomon Adaları'nda el konulan Belize bayraklı bir yük gemisiyle bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor.Avustralya Federal Polisi Komutanı Stephen Jay, organize suç gruplarının uyuşturucu kaçakçılığı için Queensland'in yaklaşık 13 bin kilometrelik kıyı şeridini giderek daha fazla kullandığını söyledi.Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve uluslararası bağlantıların araştırıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cinden-abdye-misilleme-onlarca-sirkete-yeni-ticaret-kisitlamasi-1106691324.html
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avustralya, sydney, uyuşturucu, kokain, baskın, polis
avustralya, sydney, uyuşturucu, kokain, baskın, polis
Avustralya'da tarihinin rekoru: 2.7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Avustralya polisi, Sydney yakınlarında düzenlenen operasyonda yaklaşık 2.7 ton kokain ele geçirdi. Yetkililer, 816 milyon Avustralya doları piyasa değeri olduğunu belirttikleri sevkiyatın ülke tarihindeki en büyük kokain yakalaması olduğunu açıkladı.
Avustralya polisi, ülke tarihinin en büyük kokain operasyonlarından birine imza attı.
Yetkililer, Sydney'in batısındaki Londonderry bölgesinde bulunan yarı kırsal bir mülkte gerçekleştirilen operasyonda 2.7 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Polis, uyuşturucunun yer altına inşa edilen gizli sığınaklarda saklandığını belirtti. Üç nakliye konteynerinin altına gizlenen bölmelere ulaşmak için konteynerlerde sahte tabanlar oluşturulduğu aktarıldı.
Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 816 milyon Avustralya doları olduğu bildirildi.
Gizli sığınaklarda bulundu
Operasyon kapsamında yaşları 21 ve 25 olan iki Sydney sakini gözaltına alındı.
Şüpheliler, ticari miktarda yasa dışı uyuşturucu bulundurmakla suçlanırken, haklarında ömür boyu hapis cezasına kadar varan yaptırımların uygulanabileceği belirtildi.
Yetkililer, sevkiyatın Queensland eyaletindeki Midge Point kıyılarına tekneyle ulaştırıldığını ve daha sonra yaklaşık bin 800 kilometrelik bir yolculukla Sydney'e taşındığını açıkladı.
Polis, ele geçirilen uyuşturucunun daha önce Queensland'de yakalanan 178 kilogram kokain ve 142 kilogram metamfetamin ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.
Soruşturma kapsamında şimdiye kadar toplam altı kişi hakkında suçlama yöneltildi.
Yetkililer ayrıca sevkiyatın, Solomon Adaları'nda el konulan Belize bayraklı bir yük gemisiyle bağlantılı olabileceğinden şüpheleniyor.
Avustralya Federal Polisi Komutanı Stephen Jay, organize suç gruplarının uyuşturucu kaçakçılığı için Queensland'in yaklaşık 13 bin kilometrelik kıyı şeridini giderek daha fazla kullandığını söyledi.
Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve uluslararası bağlantıların araştırıldığını bildirdi.