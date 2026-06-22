Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/istanbulda-buyuk-anavatan-savasinda-hayatini-kaybedenler-anildi-1106693641.html
İstanbul'da Büyük Anavatan Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı
İstanbul'da Büyük Anavatan Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Heybeliada ilçesinde yer alan Rus savaş esirleri anıtında, Büyük Anavatan Savaşı'nın başlangıcının 85. yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir anma... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T13:52+0300
2026-06-22T13:52+0300
yaşam
rusya
heybeliada
belarus
kızıl ordu
nazi almanyası
anma günü
anma ve keder günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106691559_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1f43301fa69352e6e2580c81951d2165.jpg
Büyük Anavatan Savaşı'nın (2. Dünya Savaşı) başladığı tarih olan 22 Haziran günü, Heybeliada'daki etkinliğin katılımcıları tarafından 'Anma Mumları' yakılarak ve saygı duruşunda bulunularak idrak edildi.Türkiye'de yaşayan Rus ve Belarus diasporası ile yerel halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Rus askerlerin yaşadığı zorlu süreçler ve anıtın tarihsel önemi aktarıldı. Anma programı kapsamında Heybeliada'daki Hafıza Bahçesi'nde temizlik ve bakım yapıldı.Etkinliğin organizatörü ve Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rızayeva, diasporanın böyle kutsal bir alana sahip olmasının önemine vurgu yaptı.Rızayeva, "Önemli olan, diasporamızın kahraman atalarımızın hatırasını korumak için kutsal bir yere sahip olmasıdır. Zafer Günü'nde ve diğer önemli tarihlerde burada toplanarak hayatını kaybeden kahramanları anıyor, kayıplarımızın hüznünü paylaşıyor ve büyük devletimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.22 Haziran'ın tarihi önemiNazi Almanyası'nın 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmeksizin saldırdığı bu gün, Rusya'da 'Anma ve Keder Günü' olarak kabul ediliyor. Rusya genelinde 2020 yılından bu yana, dönemin radyo yayınında saldırının duyurulduğu an olan 12:15'te tüm ülkede eş zamanlı olarak 'Bir Dakikalık Saygı Duruşu' etkinliği gerçekleştiriliyor. Savaşın ilk gününde binlerce Kızıl Ordu askeri ve sivil vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda hava ve kara savunma aracı tahrip edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-disisleri-nato-ve-ab-2030-yilinda-rusya-ile-catismaya-hazirlaniyor-1106683364.html
rusya
heybeliada
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106691559_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_196ac46dfc4d3b4298835d42b93d5986.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, heybeliada, belarus, kızıl ordu, nazi almanyası, anma günü, anma ve keder günü
rusya, heybeliada, belarus, kızıl ordu, nazi almanyası, anma günü, anma ve keder günü

İstanbul'da Büyük Anavatan Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı

13:52 22.06.2026
heybeliada anma ve keder günü
heybeliada anma ve keder günü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
Abone ol
İstanbul'un Heybeliada ilçesinde yer alan Rus savaş esirleri anıtında, Büyük Anavatan Savaşı'nın başlangıcının 85. yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir anma töreni düzenlendi.
Büyük Anavatan Savaşı'nın (2. Dünya Savaşı) başladığı tarih olan 22 Haziran günü, Heybeliada'daki etkinliğin katılımcıları tarafından 'Anma Mumları' yakılarak ve saygı duruşunda bulunularak idrak edildi.

Türkiye'de yaşayan Rus ve Belarus diasporası ile yerel halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Rus askerlerin yaşadığı zorlu süreçler ve anıtın tarihsel önemi aktarıldı. Anma programı kapsamında Heybeliada'daki Hafıza Bahçesi'nde temizlik ve bakım yapıldı.

Etkinliğin organizatörü ve Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rızayeva, diasporanın böyle kutsal bir alana sahip olmasının önemine vurgu yaptı.

Rızayeva, "Önemli olan, diasporamızın kahraman atalarımızın hatırasını korumak için kutsal bir yere sahip olmasıdır. Zafer Günü'nde ve diğer önemli tarihlerde burada toplanarak hayatını kaybeden kahramanları anıyor, kayıplarımızın hüznünü paylaşıyor ve büyük devletimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

22 Haziran'ın tarihi önemi

Nazi Almanyası'nın 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmeksizin saldırdığı bu gün, Rusya'da 'Anma ve Keder Günü' olarak kabul ediliyor.

Rusya genelinde 2020 yılından bu yana, dönemin radyo yayınında saldırının duyurulduğu an olan 12:15'te tüm ülkede eş zamanlı olarak 'Bir Dakikalık Saygı Duruşu' etkinliği gerçekleştiriliyor.

Savaşın ilk gününde binlerce Kızıl Ordu askeri ve sivil vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda hava ve kara savunma aracı tahrip edilmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: NATO ve AB, 2030 yılında Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor
09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала