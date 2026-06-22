https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/istanbulda-buyuk-anavatan-savasinda-hayatini-kaybedenler-anildi-1106693641.html

İstanbul'da Büyük Anavatan Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı

İstanbul'da Büyük Anavatan Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Heybeliada ilçesinde yer alan Rus savaş esirleri anıtında, Büyük Anavatan Savaşı'nın başlangıcının 85. yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir anma... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T13:52+0300

2026-06-22T13:52+0300

2026-06-22T13:52+0300

yaşam

rusya

heybeliada

belarus

kızıl ordu

nazi almanyası

anma günü

anma ve keder günü

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Büyük Anavatan Savaşı'nın (2. Dünya Savaşı) başladığı tarih olan 22 Haziran günü, Heybeliada'daki etkinliğin katılımcıları tarafından 'Anma Mumları' yakılarak ve saygı duruşunda bulunularak idrak edildi.Türkiye'de yaşayan Rus ve Belarus diasporası ile yerel halkın yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Rus askerlerin yaşadığı zorlu süreçler ve anıtın tarihsel önemi aktarıldı. Anma programı kapsamında Heybeliada'daki Hafıza Bahçesi'nde temizlik ve bakım yapıldı.Etkinliğin organizatörü ve Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rızayeva, diasporanın böyle kutsal bir alana sahip olmasının önemine vurgu yaptı.Rızayeva, "Önemli olan, diasporamızın kahraman atalarımızın hatırasını korumak için kutsal bir yere sahip olmasıdır. Zafer Günü'nde ve diğer önemli tarihlerde burada toplanarak hayatını kaybeden kahramanları anıyor, kayıplarımızın hüznünü paylaşıyor ve büyük devletimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.22 Haziran'ın tarihi önemiNazi Almanyası'nın 22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etmeksizin saldırdığı bu gün, Rusya'da 'Anma ve Keder Günü' olarak kabul ediliyor. Rusya genelinde 2020 yılından bu yana, dönemin radyo yayınında saldırının duyurulduğu an olan 12:15'te tüm ülkede eş zamanlı olarak 'Bir Dakikalık Saygı Duruşu' etkinliği gerçekleştiriliyor. Savaşın ilk gününde binlerce Kızıl Ordu askeri ve sivil vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda hava ve kara savunma aracı tahrip edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-disisleri-nato-ve-ab-2030-yilinda-rusya-ile-catismaya-hazirlaniyor-1106683364.html

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rusya, heybeliada, belarus, kızıl ordu, nazi almanyası, anma günü, anma ve keder günü