https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/iran-dunya-kupasindaki-kisitlamalar-nedeniyle-fifaya-sikayette-bulunacak-1106690842.html
İran, Dünya Kupası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunacak
İran, Dünya Kupası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunacak
Sputnik Türkiye
İran Futbol Federasyonu'nun, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında milli takıma uygulanan kısıtlamalar nedeniyle FIFA nezdinde girişimde bulunmaya hazırlandığı bildirildi. Detaylar haberde...
2026-06-22T13:11+0300
2026-06-22T13:11+0300
2026-06-22T13:11+0300
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İran basınında yer alan haberlere göre, takımın ABD'deki turnuva sürecinde karşılaştığı seyahat ve organizasyon kısıtlamaları Tahran yönetiminin tepkisini çekti.İran Milli Takımı, G Grubu'ndaki ilk iki maçını Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynarken, ABD'de kalmak yerine Meksika'nın Tijuana kentindeki kamp merkezinden maçlara gidip geldi. Takımın bazı görevlileri ve federasyon yetkililerinin ise ABD'ye girişine izin verilmediği belirtildi.ABD'li yetkililer, İran kafilesine yönelik uygulamaların güvenlik değerlendirmeleri kapsamında sürdürüldüğünü ve bazı kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.Belçika ile golsüz beraberlikİran Teknik Direktörü Emir Galenoi, turnuva boyunca yaptığı açıklamalarda takımın diğer ülkelere uygulanmayan zorluklarla karşı karşıya kaldığını savunmuştu.Öte yandan İran Milli Takımı, Belçika ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Los Angeles'taki soyunma odasında ev sahibi kente teşekkür mesajı bıraktı.İran Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan notta, "Los Angeles'a gururla geldik, onurumuzla mücadele ettik ve başımız dik ayrılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.Mesajda ayrıca İranlı taraftarlara destekleri için teşekkür edilirken, "Dünyanın tüm ulusları arasında barış, saygı ve dostluk diliyoruz" denildi.İran, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmış, ikinci karşılaşmada ise Belçika ile golsüz eşitliği bozamamıştı. İran'ın gruptaki son rakibi 27 Haziran'da Mısır olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/mta-13-yil-sonra-haritayi-guncelledi-diri-fay-sayisi-700e-yukseldi-1106684839.html
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i̇ran, fifa, dünya kupası, haberler, abd, belçika
i̇ran, fifa, dünya kupası, haberler, abd, belçika
İran, Dünya Kupası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunacak
İran Futbol Federasyonu'nun, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında milli takıma uygulanan kısıtlamalar nedeniyle FIFA nezdinde girişimde bulunmaya hazırlandığı bildirildi.
İran basınında yer alan haberlere göre, takımın ABD'deki turnuva sürecinde karşılaştığı seyahat ve organizasyon kısıtlamaları Tahran yönetiminin tepkisini çekti.
İran Milli Takımı, G Grubu'ndaki ilk iki maçını Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynarken, ABD'de kalmak yerine Meksika'nın Tijuana kentindeki kamp merkezinden maçlara gidip geldi. Takımın bazı görevlileri ve federasyon yetkililerinin ise ABD'ye girişine izin verilmediği belirtildi.
ABD'li yetkililer, İran kafilesine yönelik uygulamaların güvenlik değerlendirmeleri kapsamında sürdürüldüğünü ve bazı kısıtlamaların hafifletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
Belçika ile golsüz beraberlik
İran Teknik Direktörü Emir Galenoi, turnuva boyunca yaptığı açıklamalarda takımın diğer ülkelere uygulanmayan zorluklarla karşı karşıya kaldığını savunmuştu.
Öte yandan İran Milli Takımı, Belçika ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Los Angeles'taki soyunma odasında ev sahibi kente teşekkür mesajı bıraktı.
İran Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan notta, "Los Angeles'a gururla geldik, onurumuzla mücadele ettik ve başımız dik ayrılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Mesajda ayrıca İranlı taraftarlara destekleri için teşekkür edilirken, "Dünyanın tüm ulusları arasında barış, saygı ve dostluk diliyoruz" denildi.
İran, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmış, ikinci karşılaşmada ise Belçika ile golsüz eşitliği bozamamıştı. İran'ın gruptaki son rakibi 27 Haziran'da Mısır olacak.