https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ingilterede-asiri-sicaklar-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-40-dereceyi-bulabilir-1106698119.html

İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi: 40 dereceyi bulabilir

İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi: 40 dereceyi bulabilir

Sputnik Türkiye

İngiltere'de Londra dahil bu hafta birçok bölgede etkili olacak aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sıcaklık değerlerinin çarşamba ve perşembe... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T16:21+0300

2026-06-22T16:21+0300

2026-06-22T16:21+0300

yaşam

i̇ngiltere

aşırı sıcaklar

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İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Londra, İngiltere'nin güneyi, doğusu, batı Midlands ve Galler dahil birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcak hava koşullarının etkili olacağını bildirdi.Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ve Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşabileceği, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor.Sıcaklığa yüksek nem koşullarının eşlik etmesi beklenirken Met Office bu durumun sağlık risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.Met Office, aşırı sıcak hava koşullarının günlük yaşamda önemli aksaklıklara yol açabileceğini bildirerek, ülkede son derece nadir görülen bu sıcaklık seviyeleriyle başa çıkabilmek için her türlü önlemin alınmasını tavsiye etti.İngiltere, geçen ay da aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde kalmıştı. Bu dönemde ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerine çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/meteorolojiden-saganak-uyarisi-bircok-ilde-yagis-bekleniyor-1106681561.html

i̇ngiltere

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