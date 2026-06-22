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İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi: 40 dereceyi bulabilir
İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi: 40 dereceyi bulabilir
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Londra dahil bu hafta birçok bölgede etkili olacak aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sıcaklık değerlerinin çarşamba ve perşembe... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T16:21+0300
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İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Londra, İngiltere'nin güneyi, doğusu, batı Midlands ve Galler dahil birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcak hava koşullarının etkili olacağını bildirdi.Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ve Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşabileceği, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor.Sıcaklığa yüksek nem koşullarının eşlik etmesi beklenirken Met Office bu durumun sağlık risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.Met Office, aşırı sıcak hava koşullarının günlük yaşamda önemli aksaklıklara yol açabileceğini bildirerek, ülkede son derece nadir görülen bu sıcaklık seviyeleriyle başa çıkabilmek için her türlü önlemin alınmasını tavsiye etti.İngiltere, geçen ay da aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde kalmıştı. Bu dönemde ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerine çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/meteorolojiden-saganak-uyarisi-bircok-ilde-yagis-bekleniyor-1106681561.html
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i̇ngiltere, aşırı sıcaklar
i̇ngiltere, aşırı sıcaklar

İngiltere'de aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi: 40 dereceyi bulabilir

16:21 22.06.2026
© Raşid Necati Aslımİngiltere'de sıcak alarmı
İngiltere'de sıcak alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Raşid Necati Aslım
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İngiltere'de Londra dahil bu hafta birçok bölgede etkili olacak aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sıcaklık değerlerinin çarşamba ve perşembe günlerinde bazı bölgelerde 38-40 dereceyi bulabileceği bildirildi.
İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), Londra, İngiltere'nin güneyi, doğusu, batı Midlands ve Galler dahil birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcak hava koşullarının etkili olacağını bildirdi.
Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ve Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşabileceği, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor.
© Raşid Necati Aslımİngiltere'de sıcak alarmı
İngiltere'de sıcak alarmı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
İngiltere'de sıcak alarmı
© Raşid Necati Aslım
Sıcaklığa yüksek nem koşullarının eşlik etmesi beklenirken Met Office bu durumun sağlık risklerini artırabileceği uyarısında bulundu.
Met Office, aşırı sıcak hava koşullarının günlük yaşamda önemli aksaklıklara yol açabileceğini bildirerek, ülkede son derece nadir görülen bu sıcaklık seviyeleriyle başa çıkabilmek için her türlü önlemin alınmasını tavsiye etti.
İngiltere, geçen ay da aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde kalmıştı. Bu dönemde ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerine çıkmıştı.
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