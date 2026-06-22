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Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Birçok ilde yağış bekleniyor
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Birçok ilde yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bazı iç kesimlerde... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T07:13+0300
2026-06-22T07:13+0300
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak.Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Toroslar mevkii ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar için dikkat çağrısıMeteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.Tahminlere göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40 ila 60 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyorMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürecek.Marmara ve Ege'de açık hava hakimİstanbul'da hava sıcaklığının 28 derece, Bursa'da 31 derece, Çanakkale'de 30 derece ve Kırklareli'nde 30 derece olması bekleniyor.İzmir'de 34 derece, Muğla'da 33 derece, Denizli'de 33 derece ve Afyonkarahisar'da 26 derece ölçülecek.Her iki bölgede de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacakArtvin, Rize, Samsun'un iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Doğu Anadolu'da ise Erzurum ve Kars başta olmak üzere bölgenin kuzey kesimlerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.Güneydoğu'da sıcak hava devam ediyorGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor.Bölgenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olurken, sıcaklıkların Şanlıurfa'da 38 derece, Diyarbakır'da 37 derece, Mardin ve Siirt'te 36 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Birçok ilde yağış bekleniyor

07:13 22.06.2026
© Güven YılmazKuvvetli yağış
Kuvvetli yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Güven Yılmaz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve iç kesimleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bazı iç kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak.
Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Toroslar mevkii ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar için dikkat çağrısı

Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.
Tahminlere göre rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40 ila 60 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava etkisini sürdürecek.

Marmara ve Ege'de açık hava hakim

İstanbul'da hava sıcaklığının 28 derece, Bursa'da 31 derece, Çanakkale'de 30 derece ve Kırklareli'nde 30 derece olması bekleniyor.
İzmir'de 34 derece, Muğla'da 33 derece, Denizli'de 33 derece ve Afyonkarahisar'da 26 derece ölçülecek.
Her iki bölgede de havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Artvin, Rize, Samsun'un iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu'da ise Erzurum ve Kars başta olmak üzere bölgenin kuzey kesimlerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu'da sıcak hava devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor.
Bölgenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava hakim olurken, sıcaklıkların Şanlıurfa'da 38 derece, Diyarbakır'da 37 derece, Mardin ve Siirt'te 36 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.
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