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Starmer, Elon Musk’ı İngiltere’de ‘bölücülük yapmakla’ suçladı
Starmer, Elon Musk’ı İngiltere’de ‘bölücülük yapmakla’ suçladı
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Elon Musk’ı Henry Nowak cinayeti üzerinden İngiltere’de bölücülük kışkırtmak ve iç işlerine müdahale etmekle suçladı. Detaylar haberde...
2026-06-04T13:09+0300
2026-06-04T13:09+0300
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Starmer, “Musk son günlerde politikamıza müdahale ederek bölücülük yaratmaya çalışıyor. Bu, Britanya’da bizim kim olduğumuz değildir” dedi.İngiltere başbakanı, “Britanya’da biz makul ve hoşgörülü insanlarız. Henry gibi korkunç bir vakada, ailesinin de yaptığı gibi sakin ve onurlu şekilde tepki veririz” ifadelerini kullandı.Olayın arka planı18 yaşındaki üniversite öğrencisi Henry Nowak, 3 Aralık 2025’te Southampton’da Vickrum Digwa (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Digwa, dini bir tören bıçağı kullanarak Nowak’ı 5 yerinden bıçakladı. Saldırgan, polise Nowak’ın kendisine ırkçı saldırıda bulunduğunu iddia etti.Polis olay yerine geldiğinde, ağır şekilde yaralı olan Henry Nowak’ın “Bıçaklandım, nefes alamıyorum” şeklindeki yalvarışlarını dikkate almayarak onu kelepçeledi. Nowak, olay yerinde hayatını kaybetti. Digwa, cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Olaydan sonra yayınlanan polis vücut kamerası görüntüleri büyük tepki çekti. Birçok kişi, polisin “iki kademeli adalet” uyguladığını ve beyaz kurbanlara karşı duyarsız davrandığını iddia etti.Elon Musk’ın tepkisiElon Musk, olayı X platformunda yoğun şekilde gündeme taşıdı:Musk’ın paylaşımları, Nigel Farage ve Tommy Robinson gibi isimlerin tepkileriyle birleşince İngiltere’de tartışma alevlendi ve Southampton’da protestolar çıktı. Bazı protestolarda polisle çatışmalar yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abdulkadir-selvi-ozgur-ozel-ekrem-imamoglu-partisinin-adi-konuluyor-1106239927.html
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elon musk, keir starmer, abd
elon musk, keir starmer, abd

Starmer, Elon Musk’ı İngiltere’de ‘bölücülük yapmakla’ suçladı

13:09 04.06.2026
Keir Starmer-Elon Musk
Keir Starmer-Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Elon Musk’ı Henry Nowak cinayeti üzerinden İngiltere’de bölücülük kışkırtmak ve iç işlerine müdahale etmekle suçladı.
Starmer, “Musk son günlerde politikamıza müdahale ederek bölücülük yaratmaya çalışıyor. Bu, Britanya’da bizim kim olduğumuz değildir” dedi.
İngiltere başbakanı, “Britanya’da biz makul ve hoşgörülü insanlarız. Henry gibi korkunç bir vakada, ailesinin de yaptığı gibi sakin ve onurlu şekilde tepki veririz” ifadelerini kullandı.

Olayın arka planı

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Henry Nowak, 3 Aralık 2025’te Southampton’da Vickrum Digwa (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Digwa, dini bir tören bıçağı kullanarak Nowak’ı 5 yerinden bıçakladı. Saldırgan, polise Nowak’ın kendisine ırkçı saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Polis olay yerine geldiğinde, ağır şekilde yaralı olan Henry Nowak’ın “Bıçaklandım, nefes alamıyorum” şeklindeki yalvarışlarını dikkate almayarak onu kelepçeledi. Nowak, olay yerinde hayatını kaybetti. Digwa, cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olaydan sonra yayınlanan polis vücut kamerası görüntüleri büyük tepki çekti. Birçok kişi, polisin “iki kademeli adalet” uyguladığını ve beyaz kurbanlara karşı duyarsız davrandığını iddia etti.

Elon Musk’ın tepkisi

Elon Musk, olayı X platformunda yoğun şekilde gündeme taşıdı:
İngiliz polislerin Nowak’ı kelepçelemelerini “kabul edilemez” bulduğunu söyledi.
Aile adına polise karşı maddi destek vereceğini açıkladı.
Olayı George Floyd vakasıyla karşılaştırarak, “İki kişi de ‘Nefes alamıyorum’ dedi ama sadece biri için dünya ayağa kalktı” paylaşımında bulundu.
İngiltere’de “beyazlara karşı sistematik ayrımcılık” yapıldığını savundu.
Musk’ın paylaşımları, Nigel Farage ve Tommy Robinson gibi isimlerin tepkileriyle birleşince İngiltere’de tartışma alevlendi ve Southampton’da protestolar çıktı. Bazı protestolarda polisle çatışmalar yaşandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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