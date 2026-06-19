https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tanju-ozcan-chpden-istifa-etti-1106652187.html

Tanju Özcan, CHP'den istifa etti

Tanju Özcan, CHP'den istifa etti

Sputnik Türkiye

Tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T18:52+0300

2026-06-19T18:52+0300

2026-06-19T18:52+0300

poli̇ti̇ka

tanju özcan

chp

türkiye

istifa

toplu istifa

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

bolu

bolu belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074303519_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d97c7cd5e4d44a812bf060fbb4ec9a1c.jpg

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, istifa kararını CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e gönderdiği mektupla duyurdu.Partiden ayrıldığını bildiren Özcan'ın, daha önce kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.Özcan'ın istifasına ilişkin CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tugay-chpden-istifa-etti--1106625514.html

bolu

bolu belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tanju özcan, chp, türkiye, istifa, toplu istifa, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, bolu, bolu belediyesi