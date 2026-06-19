https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/tanju-ozcan-chpden-istifa-etti-1106652187.html
Tanju Özcan, CHP'den istifa etti
Tanju Özcan, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T18:52+0300
2026-06-19T18:52+0300
2026-06-19T18:52+0300
poli̇ti̇ka
tanju özcan
chp
türkiye
istifa
toplu istifa
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
bolu
bolu belediyesi
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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, istifa kararını CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e gönderdiği mektupla duyurdu.Partiden ayrıldığını bildiren Özcan'ın, daha önce kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.Özcan'ın istifasına ilişkin CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tugay-chpden-istifa-etti--1106625514.html
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tanju özcan, chp, türkiye, istifa, toplu istifa, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, bolu, bolu belediyesi
tanju özcan, chp, türkiye, istifa, toplu istifa, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, bolu, bolu belediyesi
Tanju Özcan, CHP'den istifa etti
Tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, istifa kararını CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e gönderdiği mektupla duyurdu.
Partiden ayrıldığını bildiren Özcan'ın, daha önce kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
Özcan'ın istifasına ilişkin CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.