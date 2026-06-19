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Tanju Özcan, CHP'den istifa etti
Tanju Özcan, CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T18:52+0300
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poli̇ti̇ka
tanju özcan
chp
türkiye
istifa
toplu istifa
kemal kılıçdaroğlu
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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, istifa kararını CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e gönderdiği mektupla duyurdu.Partiden ayrıldığını bildiren Özcan'ın, daha önce kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.Özcan'ın istifasına ilişkin CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tugay-chpden-istifa-etti--1106625514.html
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tanju özcan, chp, türkiye, istifa, toplu istifa, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, bolu, bolu belediyesi
tanju özcan, chp, türkiye, istifa, toplu istifa, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel, bolu, bolu belediyesi

Tanju Özcan, CHP'den istifa etti

18:52 19.06.2026
© AA / Bolu BelediyesiBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Bolu Belediyesi
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Tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, istifa kararını CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'e gönderdiği mektupla duyurdu.
Partiden ayrıldığını bildiren Özcan'ın, daha önce kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.
Özcan'ın istifasına ilişkin CHP'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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