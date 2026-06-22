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Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Bakanlıktan ilk açıklama
Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Bakanlıktan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı. Bakanlık, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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SunExpress'e ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının, Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, TC-SPE kuyruk tescilli uçakta meydana gelen olayın ardından gerekli inceleme ve değerlendirme süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.
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stuttgart, gaziantep havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, uçak kazası, uçak kazaları

Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Bakanlıktan ilk açıklama

20:37 22.06.2026 (güncellendi: 20:54 22.06.2026)
Uçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı. Bakanlık, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.
SunExpress'e ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının, Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TC-SPE kuyruk tescilli uçakta meydana gelen olayın ardından gerekli inceleme ve değerlendirme süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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