https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/gaziantepte-ucagin-lastigi-patladi-bakanliktan-ilk-aciklama-1106704136.html
Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Bakanlıktan ilk açıklama
Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Bakanlıktan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı. Bakanlık, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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SunExpress'e ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının, Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, TC-SPE kuyruk tescilli uçakta meydana gelen olayın ardından gerekli inceleme ve değerlendirme süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul--antalya-seferini-yapan-thy-ucagi-tahliye-edildi-1106438511.html
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stuttgart, gaziantep havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, uçak kazası, uçak kazaları
stuttgart, gaziantep havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti, uçak kazası, uçak kazaları
Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Bakanlıktan ilk açıklama
20:37 22.06.2026 (güncellendi: 20:54 22.06.2026)
Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı. Bakanlık, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.
SunExpress'e ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının, Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TC-SPE kuyruk tescilli uçakta meydana gelen olayın ardından gerekli inceleme ve değerlendirme süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.