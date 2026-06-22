https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/gaziantepte-ucagin-lastigi-patladi-bakanliktan-ilk-aciklama-1106704136.html

Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Bakanlıktan ilk açıklama

Gaziantep'te uçağın lastiği patladı: Bakanlıktan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı. Bakanlık, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

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SunExpress'e ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının, Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı ve ön iniş takımında hasar meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olay sonrası uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, TC-SPE kuyruk tescilli uçakta meydana gelen olayın ardından gerekli inceleme ve değerlendirme süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul--antalya-seferini-yapan-thy-ucagi-tahliye-edildi-1106438511.html

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