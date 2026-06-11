https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul--antalya-seferini-yapan-thy-ucagi-tahliye-edildi-1106438511.html

İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı tahliye edildi

İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul- Antalya seferini yapan 267 yolcunun olduğu THY uçağının kanadının yer radar anten direğine temas etmesi sonucu uçağın tahliye edildiği bildirildi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

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Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağının, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas ettiğini açıkladı. Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği ve hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-23-isim-adliyede-1106437839.html

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