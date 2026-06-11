Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul--antalya-seferini-yapan-thy-ucagi-tahliye-edildi-1106438511.html
İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı tahliye edildi
İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul- Antalya seferini yapan 267 yolcunun olduğu THY uçağının kanadının yer radar anten direğine temas etmesi sonucu uçağın tahliye edildiği bildirildi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T20:44+0300
2026-06-11T20:48+0300
türki̇ye
antalya
i̇stanbul
thy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_a74ee5c0be8291335267227fc78c9b3a.jpg
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağının, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas ettiğini açıkladı. Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği ve hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-23-isim-adliyede-1106437839.html
türki̇ye
antalya
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031922_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_1ea7b2cad6420f75a7d5be2e633d91b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, i̇stanbul, thy
antalya, i̇stanbul, thy

İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı tahliye edildi

20:44 11.06.2026 (güncellendi: 20:48 11.06.2026)
© İHATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© İHA
Abone ol
İstanbul- Antalya seferini yapan 267 yolcunun olduğu THY uçağının kanadının yer radar anten direğine temas etmesi sonucu uçağın tahliye edildiği bildirildi.
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağının, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas ettiğini açıkladı.
Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği ve hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.
Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.
Ünlülere yeni operasyon dalgasında 22 gözaltı: Aralarında Enis Arıkan, Kenan Doğulu ve Beren Saat de var - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
TÜRKİYE
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 23 isim adliyede
19:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала