https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul--antalya-seferini-yapan-thy-ucagi-tahliye-edildi-1106438511.html
İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı tahliye edildi
İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul- Antalya seferini yapan 267 yolcunun olduğu THY uçağının kanadının yer radar anten direğine temas etmesi sonucu uçağın tahliye edildiği bildirildi. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T20:44+0300
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Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağının, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas ettiğini açıkladı. Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği ve hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/unlulere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-23-isim-adliyede-1106437839.html
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İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı tahliye edildi
20:44 11.06.2026 (güncellendi: 20:48 11.06.2026)
İstanbul- Antalya seferini yapan 267 yolcunun olduğu THY uçağının kanadının yer radar anten direğine temas etmesi sonucu uçağın tahliye edildiği bildirildi.
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağının, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas ettiğini açıkladı.
Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği ve hafif yaralanan bir yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.
Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.