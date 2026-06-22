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FSB: Moskova'da demiryolunda terör saldırısı planlayan 2 kişi yakalandı
FSB: Moskova'da demiryolunda terör saldırısı planlayan 2 kişi yakalandı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Kiev'in talimatıyla bir demiryolu hattına terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T23:27+0300
2026-06-22T23:27+0300
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terör eylemi
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FSB’den yapılan açıklamaya göre, zanlıların Ukrayna istihbarat servisleriyle temasa geçtikleri ve kendilerini yönlendiren yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edildi.Açıklamada, "Şüphelilerin, Ukrayna istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde hareket ettikleri ve Moskova bölgesindeki bir demiryolu hattında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla önceden gizli bir depodan el yapımı patlayıcı düzeneği aldıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.Söz konusu kişilerin, akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir yük trenini hedef almayı planladıkları, bu amaçla güzergah üzerinde keşif yaparak patlayıcıyı yerleştirmek için en uygun noktayı belirledikleri kaydedildi.Yakalanan şüphelilerden birinin ilk sorgusunda, patlayıcı düzeneği doğrudan yakıt yüklü vagonların geçişi sırasında infilak ettirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/zaharova-avrupanin-rus-dusmanligi-nazi-almanyasini-geride-birakti-1106704950.html
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rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, moskova, ukrayna, i̇stihbarat servisi, terör eylemi, tren, akaryakıt
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, moskova, ukrayna, i̇stihbarat servisi, terör eylemi, tren, akaryakıt

FSB: Moskova'da demiryolunda terör saldırısı planlayan 2 kişi yakalandı

23:27 22.06.2026
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
FSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Kiev'in talimatıyla bir demiryolu hattına terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Hedeflerinde akaryakıt trenleri olan şüphelilerin, saldırı için patlayıcı temin ettikleri ve bölgede keşif yaptıkları belirtildi.
FSB’den yapılan açıklamaya göre, zanlıların Ukrayna istihbarat servisleriyle temasa geçtikleri ve kendilerini yönlendiren yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edildi.
Açıklamada, "Şüphelilerin, Ukrayna istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde hareket ettikleri ve Moskova bölgesindeki bir demiryolu hattında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla önceden gizli bir depodan el yapımı patlayıcı düzeneği aldıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kişilerin, akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir yük trenini hedef almayı planladıkları, bu amaçla güzergah üzerinde keşif yaparak patlayıcıyı yerleştirmek için en uygun noktayı belirledikleri kaydedildi.
Yakalanan şüphelilerden birinin ilk sorgusunda, patlayıcı düzeneği doğrudan yakıt yüklü vagonların geçişi sırasında infilak ettirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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