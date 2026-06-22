https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/fsb-moskovada-demiryolunda-teror-saldirisi-planlayan-2-kisi-yakalandi-1106705917.html

FSB: Moskova'da demiryolunda terör saldırısı planlayan 2 kişi yakalandı

FSB: Moskova'da demiryolunda terör saldırısı planlayan 2 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Kiev'in talimatıyla bir demiryolu hattına terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T23:27+0300

2026-06-22T23:27+0300

2026-06-22T23:27+0300

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FSB’den yapılan açıklamaya göre, zanlıların Ukrayna istihbarat servisleriyle temasa geçtikleri ve kendilerini yönlendiren yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edildi.Açıklamada, "Şüphelilerin, Ukrayna istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde hareket ettikleri ve Moskova bölgesindeki bir demiryolu hattında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla önceden gizli bir depodan el yapımı patlayıcı düzeneği aldıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.Söz konusu kişilerin, akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir yük trenini hedef almayı planladıkları, bu amaçla güzergah üzerinde keşif yaparak patlayıcıyı yerleştirmek için en uygun noktayı belirledikleri kaydedildi.Yakalanan şüphelilerden birinin ilk sorgusunda, patlayıcı düzeneği doğrudan yakıt yüklü vagonların geçişi sırasında infilak ettirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği ifade edildi.

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rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, moskova, ukrayna, i̇stihbarat servisi, terör eylemi, tren, akaryakıt