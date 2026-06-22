https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/fsb-moskovada-demiryolunda-teror-saldirisi-planlayan-2-kisi-yakalandi-1106705917.html
FSB: Moskova'da demiryolunda terör saldırısı planlayan 2 kişi yakalandı
FSB: Moskova'da demiryolunda terör saldırısı planlayan 2 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Kiev'in talimatıyla bir demiryolu hattına terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T23:27+0300
2026-06-22T23:27+0300
2026-06-22T23:27+0300
dünya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya
moskova
ukrayna
i̇stihbarat servisi
terör eylemi
tren
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085965763_5:0:1187:665_1920x0_80_0_0_0f540649b52443e6b0d50cb87c952cca.png
FSB’den yapılan açıklamaya göre, zanlıların Ukrayna istihbarat servisleriyle temasa geçtikleri ve kendilerini yönlendiren yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edildi.Açıklamada, "Şüphelilerin, Ukrayna istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde hareket ettikleri ve Moskova bölgesindeki bir demiryolu hattında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla önceden gizli bir depodan el yapımı patlayıcı düzeneği aldıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.Söz konusu kişilerin, akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir yük trenini hedef almayı planladıkları, bu amaçla güzergah üzerinde keşif yaparak patlayıcıyı yerleştirmek için en uygun noktayı belirledikleri kaydedildi.Yakalanan şüphelilerden birinin ilk sorgusunda, patlayıcı düzeneği doğrudan yakıt yüklü vagonların geçişi sırasında infilak ettirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/zaharova-avrupanin-rus-dusmanligi-nazi-almanyasini-geride-birakti-1106704950.html
rusya
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085965763_153:0:1040:665_1920x0_80_0_0_5410ea549a1e7327e745e3fbb6168a8e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, moskova, ukrayna, i̇stihbarat servisi, terör eylemi, tren, akaryakıt
rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya, moskova, ukrayna, i̇stihbarat servisi, terör eylemi, tren, akaryakıt
FSB: Moskova'da demiryolunda terör saldırısı planlayan 2 kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Kiev'in talimatıyla bir demiryolu hattına terör saldırısı hazırlığında olan iki Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Hedeflerinde akaryakıt trenleri olan şüphelilerin, saldırı için patlayıcı temin ettikleri ve bölgede keşif yaptıkları belirtildi.
FSB’den yapılan açıklamaya göre, zanlıların Ukrayna istihbarat servisleriyle temasa geçtikleri ve kendilerini yönlendiren yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edildi.
Açıklamada, "Şüphelilerin, Ukrayna istihbarat servisleriyle koordinasyon içinde hareket ettikleri ve Moskova bölgesindeki bir demiryolu hattında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla önceden gizli bir depodan el yapımı patlayıcı düzeneği aldıkları tespit edildi" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu kişilerin, akaryakıt ve madeni yağ taşıyan bir yük trenini hedef almayı planladıkları, bu amaçla güzergah üzerinde keşif yaparak patlayıcıyı yerleştirmek için en uygun noktayı belirledikleri kaydedildi.
Yakalanan şüphelilerden birinin ilk sorgusunda, patlayıcı düzeneği doğrudan yakıt yüklü vagonların geçişi sırasında infilak ettirmekle görevlendirildiğini itiraf ettiği ifade edildi.