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Yunanistan'da su alarmı: En az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'da su alarmı: En az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi

Sputnik Türkiye

Kuraklık, artan turizm faaliyetleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle Yunanistan'ın birçok adasında su krizi derinleşiyor. Yetkililer, en az 12 adada... 21.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-21T17:09+0300

2026-06-21T17:09+0300

2026-06-21T17:09+0300

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gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)

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Yunanistan'da aralarında turistik adaların da bulunduğu en az 12 adada kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sıkıntısının birçok ada için geçici değil kalıcı bir sorun niteliği taşıdığını belirterek, yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesi dikkate alınarak planlanması gerektiğini ifade etti.Varelidis, bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların yüzde 60'a kadar ulaştığını kaydederek, yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.Deprem Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas ise yer altı su kaynaklarına deniz suyunun karışması riskinin arttığını, bunun bazı bölgelerde tatlı su rezervlerini tehdit ettiğini belirtti.Uzmanlar, su ihtiyacının karşılanmasında deniz suyunun arıtılmasının önemli bir alternatif oluşturduğunu ancak yüksek maliyet ve enerji tüketimi nedeniyle tek başına kalıcı çözüm olarak görülmediğini savunuyor.Yunanistan'da son yıllarda kuraklık, turizm faaliyetlerindeki artış ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle özellikle ada bölgelerinde su kaynakları üzerindeki baskının arttığı, birçok belediyenin yaz sezonu öncesinde su tasarrufu tedbirlerini gündemine aldığı belirtildi.

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avrupa, su kaynakları, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), kuraklık, yunanistan, susuz, susuzluk