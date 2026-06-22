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Five Eyes'tan kritik uyarı: Hükümetleri ve şirketleri devirebilecek yapay zeka seviyesine yıllar değil aylar kaldı
Five Eyes'tan kritik uyarı: Hükümetleri ve şirketleri devirebilecek yapay zeka seviyesine yıllar değil aylar kaldı
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Avustralya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada’daki sinyal istihbarat ajansları, Trump yönetiminin Anthropic’in Fable AI modelini yabancı uyruklulara kapatmasının ardından alarm verdi. Detaylar haberde...
2026-06-22T19:27+0300
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Güçlü yapay zeka modellerinin hükümetleri ve işletmeleri çökertebilecek seviyeye gelmesinin sadece aylar uzakta olduğu, Five Eyes (Beş Göz) istihbarat ittifakına üye beş ülkenin siber istihbarat ajansları tarafından yapılan ortak açıklamada kaydedildi. Liderlere 'hemen harekete geçme' çağrısı yapıldı.Bu alışılmadık kamu açıklaması, Trump yönetiminin bu ay başında Anthropic adlı teknoloji şirketinin geliştirdiği çok konuşulan Fable AI modelini 'yabancı uyruklulara' kapatmasının hemen ardından geldi.'Saldırıların hızı ve karmaşıklığı artacak'Ajanslar, yayınladıkları ortak bildiride, yapay zekanın 'zamanla siber savunmayı iyileştireceğini, ancak aynı zamanda siber tehditlerin hızını, ölçeğini ve sofistike seviyesini de dramatik şekilde artıracağını' belirtti.Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:Açıklamada doğrudan herhangi bir yapay zeka modeli veya şirket ismi geçmese de, dünya genelinde gözler Anthropic’in geliştirdiği ileri seviye modellere çevrilmiş durumda.
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yapay zeka, haberler
yapay zeka, haberler

Five Eyes'tan kritik uyarı: Hükümetleri ve şirketleri devirebilecek yapay zeka seviyesine yıllar değil aylar kaldı

19:27 22.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYapay Zeka
Yapay Zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Avustralya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada’daki sinyal istihbarat ajansları, Trump yönetiminin Anthropic’in Fable AI modelini yabancı uyruklulara kapatmasının ardından alarm verdi.
Güçlü yapay zeka modellerinin hükümetleri ve işletmeleri çökertebilecek seviyeye gelmesinin sadece aylar uzakta olduğu, Five Eyes (Beş Göz) istihbarat ittifakına üye beş ülkenin siber istihbarat ajansları tarafından yapılan ortak açıklamada kaydedildi. Liderlere 'hemen harekete geçme' çağrısı yapıldı.
Five Eyes, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri süren ve dünyanın en yakın istihbarat paylaşım ittifakı olarak bilinen bir yapı. Üyeleri ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda. Bu ülkeler sinyaller istihbaratı (SIGINT), siber güvenlik ve elektronik istihbarat alanında çok sıkı bir işbirliği yürütüyor.
Bu alışılmadık kamu açıklaması, Trump yönetiminin bu ay başında Anthropic adlı teknoloji şirketinin geliştirdiği çok konuşulan Fable AI modelini 'yabancı uyruklulara' kapatmasının hemen ardından geldi.

'Saldırıların hızı ve karmaşıklığı artacak'

Ajanslar, yayınladıkları ortak bildiride, yapay zekanın 'zamanla siber savunmayı iyileştireceğini, ancak aynı zamanda siber tehditlerin hızını, ölçeğini ve sofistike seviyesini de dramatik şekilde artıracağını' belirtti.

Sınır yapay zeka modellerinin (frontier AI), mevcut sektör beklentilerini aşması ve hem saldırgan hem de savunmacı siber kabiliyetleri kökten değiştirmesi bekleniyor. Bu süreç yıllar değil, aylar içinde gerçekleşecek.

Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Bu ortamda siber dayanıklılık, iş sürekliliği, piyasa güveni ve uzun vadeli değer yaratmanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Kötü niyetli aktörler için engeller düşerken, saldırıların hızı ve karmaşıklığı artacaktır.
Bütüncül bir kurumsal ve toplumsal yanıt şarttır. Siber risk artık yalnızca teknik bir mesele olarak görülemez. Bu, temel bir iş riski ve liderlik sorumluluğudur."
Açıklamada doğrudan herhangi bir yapay zeka modeli veya şirket ismi geçmese de, dünya genelinde gözler Anthropic’in geliştirdiği ileri seviye modellere çevrilmiş durumda.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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