https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/five-eyestan-kritik-uyari-hukumetleri-ve-sirketleri-devirebilecek-yapay-zeka-seviyesine-yillar-1106702849.html

Five Eyes'tan kritik uyarı: Hükümetleri ve şirketleri devirebilecek yapay zeka seviyesine yıllar değil aylar kaldı

Five Eyes'tan kritik uyarı: Hükümetleri ve şirketleri devirebilecek yapay zeka seviyesine yıllar değil aylar kaldı

Sputnik Türkiye

Avustralya, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada’daki sinyal istihbarat ajansları, Trump yönetiminin Anthropic’in Fable AI modelini yabancı uyruklulara kapatmasının ardından alarm verdi. Detaylar haberde...

2026-06-22T19:27+0300

2026-06-22T19:27+0300

2026-06-22T19:27+0300

dünya

yapay zeka

haberler

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Güçlü yapay zeka modellerinin hükümetleri ve işletmeleri çökertebilecek seviyeye gelmesinin sadece aylar uzakta olduğu, Five Eyes (Beş Göz) istihbarat ittifakına üye beş ülkenin siber istihbarat ajansları tarafından yapılan ortak açıklamada kaydedildi. Liderlere 'hemen harekete geçme' çağrısı yapıldı.Bu alışılmadık kamu açıklaması, Trump yönetiminin bu ay başında Anthropic adlı teknoloji şirketinin geliştirdiği çok konuşulan Fable AI modelini 'yabancı uyruklulara' kapatmasının hemen ardından geldi.'Saldırıların hızı ve karmaşıklığı artacak'Ajanslar, yayınladıkları ortak bildiride, yapay zekanın 'zamanla siber savunmayı iyileştireceğini, ancak aynı zamanda siber tehditlerin hızını, ölçeğini ve sofistike seviyesini de dramatik şekilde artıracağını' belirtti.Bildiride ayrıca şu ifadelere yer verildi:Açıklamada doğrudan herhangi bir yapay zeka modeli veya şirket ismi geçmese de, dünya genelinde gözler Anthropic’in geliştirdiği ileri seviye modellere çevrilmiş durumda.

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