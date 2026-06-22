https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ficodan-rusyayla-diyalog-arayisinda-olan-costaya-destek-yalniz-degilsin-1106684509.html
Fico'dan, Rusya’yla diyalog arayışında olan Costa’ya destek: ‘Yalnız değilsin’
Fico'dan, Rusya’yla diyalog arayışında olan Costa’ya destek: ‘Yalnız değilsin’
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Rusya ile doğrudan temas kurma çabalarına devam eden AB Konseyi Başkanı Costa’ya desteğini açıkladı. Fico, AB içinde bu görüşü... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa’nın Moskova ile iletişim kanallarını yeniden açma yönündeki girişimlerine açık destek verdi.Fico, bu yaklaşımın sadece kendisine ait olmadığını, Avrupa’daki “birkaç başbakanın” daha aynı görüşü paylaştığını ifade etti.Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı António Costa, Rus tarafını doğrudan dinleyebilmek adına Avrupa Birliği'nin Moskova ile doğrudan temas kurması gerektiğini savunmuştu.Costa’nın bu çıkışı, Avrupa siyasetinde ve medyasında geniş yankı uyandırırken; Rusya ile olası bir diyaloğun yeniden başlaması durumunda AB'yi kimin temsil edeceği ve bunun için en doğru zamanın ne olduğu konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getirmişti.‘En aktif destekçilerden biri benim’Konuyla ilgili Politico gazetesine konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Costa’nın hamlesini olumlu bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:Fico, kendisiyle aynı fikirde olduğunu belirttiği diğer Avrupa ülkesi liderlerinin kimler olduğuna dair detay vermedi.Moskova'dan ‘müzakereye hazırız’ mesajıDiğer yandan Rusya, Ukrayna krizine müzakere yoluyla çözüm bulunması konusunda daha önce de defalarca hazır olduğunu açıklamıştı. Moskova, bu sürecin Rusya ve ABD başkanlarının Anchorage Zirvesi'nde vardığı mutabakatlara dayanması gerektiğini belirtiyor. Rusya'nın çözüm için öne sürdüğü şartlar arasında, kendi ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması başta olmak üzere çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-disisleri-nato-ve-ab-2030-yilinda-rusya-ile-catismaya-hazirlaniyor-1106683364.html
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slovakya, robert fico, avrupa birliği, ab, antonio costa, rusya, avrupa, müzakere, ukrayna
slovakya, robert fico, avrupa birliği, ab, antonio costa, rusya, avrupa, müzakere, ukrayna
Fico'dan, Rusya’yla diyalog arayışında olan Costa’ya destek: ‘Yalnız değilsin’
Slovakya Başbakanı Fico, Rusya ile doğrudan temas kurma çabalarına devam eden AB Konseyi Başkanı Costa’ya desteğini açıkladı. Fico, AB içinde bu görüşü paylaşan başka liderlerin de olduğunu belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı António Costa’nın Moskova ile iletişim kanallarını yeniden açma yönündeki girişimlerine açık destek verdi.
Fico, bu yaklaşımın sadece kendisine ait olmadığını, Avrupa’daki “birkaç başbakanın” daha aynı görüşü paylaştığını ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan AB Konseyi Başkanı António Costa, Rus tarafını doğrudan dinleyebilmek adına Avrupa Birliği'nin Moskova ile doğrudan temas kurması gerektiğini savunmuştu.
Costa’nın bu çıkışı, Avrupa siyasetinde ve medyasında geniş yankı uyandırırken; Rusya ile olası bir diyaloğun yeniden başlaması durumunda AB'yi kimin temsil edeceği ve bunun için en doğru zamanın ne olduğu konusunda ciddi tartışmaları beraberinde getirmişti.
‘En aktif destekçilerden biri benim’
Konuyla ilgili Politico gazetesine konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Costa’nın hamlesini olumlu bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“AB Konseyi Başkanı'nı destekliyorum ve ekibinin bu yönde adım atıyor olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Birkaç başbakan da bu görüşü paylaşıyor, muhtemelen ben bu konudaki en aktif liderlerden biriyim.”
Fico, kendisiyle aynı fikirde olduğunu belirttiği diğer Avrupa ülkesi liderlerinin kimler olduğuna dair detay vermedi.
Moskova'dan ‘müzakereye hazırız’ mesajı
Diğer yandan Rusya, Ukrayna krizine müzakere yoluyla çözüm bulunması konusunda daha önce de defalarca hazır olduğunu açıklamıştı. Moskova, bu sürecin Rusya ve ABD başkanlarının Anchorage Zirvesi'nde vardığı mutabakatlara dayanması gerektiğini belirtiyor. Rusya'nın çözüm için öne sürdüğü şartlar arasında, kendi ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması başta olmak üzere çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması yer alıyor.