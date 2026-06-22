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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüştü. Görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve ABD arasında sağlanan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskani-adayimiz-erdogandir-1106702733.html
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i̇ran, türkiye, telefon, telefon görüşmesi, abd, barış, savaş
i̇ran, türkiye, telefon, telefon görüşmesi, abd, barış, savaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü

19:50 22.06.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüştü. Görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve ABD arasında sağlanan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.
Erdoğan ayrıca, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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