https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyanla-gorustu-1106703196.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüştü. Görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T19:50+0300

2026-06-22T19:50+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve ABD arasında sağlanan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskani-adayimiz-erdogandir-1106702733.html

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