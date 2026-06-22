https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ak-parti-sozcusu-celik-cumhurbaskani-adayimiz-erdogandir-1106702733.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adaylarının bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, parti organlarının bu... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T19:23+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken basın açıklamasında bulundu.Sözcü Çelik, "Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partimizin bütün organları kararlı duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ediyoruz. Kendileri daha önce de kararlı ve nazik şekilde bunu ifade etmişlerdi. Erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını ittifakın ortak adayı olması, güçlü iradeyi yansıtması bakımından Cumhur İttifakı'nın birliği ve beraberliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüz Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise Sözcü Çelik, "Artık yeni bir aşamadayız. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek, silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ak-parti-kampa-giriyor-abdulkadir-selvi-milletvekilleri-ekonomi-duzelmeden-secimlere-gidilmesini-1106681793.html
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türkiye, ak parti, ak parti genel merkezi, ak parti myk toplantısı, ak parti mkyk, ömer çelik, devlet bahçeli, seçim, recep tayyip erdoğan
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı adaylarının bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, parti organlarının bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken basın açıklamasında bulundu.
Sözcü Çelik, "Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Partimizin bütün organları kararlı duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ediyoruz. Kendileri daha önce de kararlı ve nazik şekilde bunu ifade etmişlerdi. Erken seçimi reddeden açıklamalarına dönük hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını ittifakın ortak adayı olması, güçlü iradeyi yansıtması bakımından Cumhur İttifakı'nın birliği ve beraberliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüz Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise Sözcü Çelik, "Artık yeni bir aşamadayız. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek, silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu.