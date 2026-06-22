https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-zeydi-ile-telefonda-gorustu--1106703323.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T20:02+0300
2026-06-22T20:02+0300
2026-06-22T20:02+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ali ez-zeydi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini ileri taşımayı istediklerini, enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyanla-gorustu-1106703196.html
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recep tayyip erdoğan, ali ez-zeydi
recep tayyip erdoğan, ali ez-zeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini ileri taşımayı istediklerini, enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti