Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-zeydi-ile-telefonda-gorustu--1106703323.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T20:02+0300
2026-06-22T20:02+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
ali ez-zeydi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103267800_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_756f0f636f6c55dc011b339328c26fdb.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini ileri taşımayı istediklerini, enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyanla-gorustu-1106703196.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103267800_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6943f1d403296736230ef78bbbd35d84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ali ez-zeydi
recep tayyip erdoğan, ali ez-zeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü

20:02 22.06.2026
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini ileri taşımayı istediklerini, enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü
19:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала