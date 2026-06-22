https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-zeydi-ile-telefonda-gorustu--1106703323.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T20:02+0300

2026-06-22T20:02+0300

2026-06-22T20:02+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

ali ez-zeydi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini ileri taşımayı istediklerini, enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyanla-gorustu-1106703196.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ali ez-zeydi