https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/cinden-abdye-misilleme-onlarca-sirkete-yeni-ticaret-kisitlamasi-1106691324.html
Çin'den ABD'ye misilleme: Onlarca şirkete yeni ticaret kısıtlaması
Çin'den ABD'ye misilleme: Onlarca şirkete yeni ticaret kısıtlaması
Sputnik Türkiye
Pekin yönetimi, ABD'nin bazı Çinli şirketleri Pentagon'un kara listesine eklemesine karşılık onlarca Amerikan şirketine yönelik yeni ticaret ve kamu ihalesi... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Çin yönetimi, ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı Çinli şirketleri askeri faaliyetlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kara listeye almasının ardından yeni karşı önlemler duyurdu.Çin Ticaret Bakanlığı, aralarında MP Materials, USA Rare Earth, Teal Drones ve Jaia Robotics gibi şirketlerin de bulunduğu 10 Amerikan şirketini ihracat kontrol listesine ekledi. Karar kapsamında, söz konusu şirketlere Çin kaynaklı çift kullanımlı ürünlerin ihracatı yasaklandı.Pentagon listesinin ardından geldiÇin'in kararı, Pentagon'un bu ay güncellediği '1260H' listesi sonrasında alındı.ABD yönetimi, aralarında Alibaba, Baidu ve BYD gibi şirketlerin de bulunduğu çok sayıda Çinli firmayı, Çin ordusuna destek verdikleri gerekçesiyle listeye eklemişti.'1260H' listesi doğrudan yaptırım anlamına gelmese de ABD Savunma Bakanlığı'nın söz konusu şirketlerle doğrudan sözleşme yapmasını engelliyor.Çin tarafı ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle ayrımcı listeler oluşturduğunu savunmuş ve Çinli şirketlerin yasal haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirmişti.Savunma şirketleri de etkilendiÇin Maliye Bakanlığı ayrıca çoğunluğu savunma sanayisinde faaliyet gösteren 46 Amerikan şirketini kamu tedarik projelerine katılmaktan men etti.Kararın kapsamına giren şirketler arasında savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar da bulunuyor.Öte yandan Çin'de kayıtlı ve yabancı sermayeli yerel şirketlerin, yasaklanan firmalarla bağlantılı olmaları halinde bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi.Pentagon'un son listesine alınan bazı Çinli şirketler ise karara itiraz ederek hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Daha önce Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, benzer bir karara karşı açtığı davayı kazanmış ve 2021 yılında listeden çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/trump-meloni-gerilimi-tirmaniyor-bu-kez-iran-ve-nukleer-tehdit-uzerinden-hedef-aldi-1106691022.html
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abd, çin, pekin, savunma bakanlığı, pentagon, ticaret, şirket
abd, çin, pekin, savunma bakanlığı, pentagon, ticaret, şirket
Çin'den ABD'ye misilleme: Onlarca şirkete yeni ticaret kısıtlaması
Pekin yönetimi, ABD'nin bazı Çinli şirketleri Pentagon'un kara listesine eklemesine karşılık onlarca Amerikan şirketine yönelik yeni ticaret ve kamu ihalesi kısıtlamaları açıkladı.
Çin yönetimi, ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı Çinli şirketleri askeri faaliyetlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kara listeye almasının ardından yeni karşı önlemler duyurdu.
Çin Ticaret Bakanlığı, aralarında MP Materials, USA Rare Earth, Teal Drones ve Jaia Robotics gibi şirketlerin de bulunduğu 10 Amerikan şirketini ihracat kontrol listesine ekledi. Karar kapsamında, söz konusu şirketlere Çin kaynaklı çift kullanımlı ürünlerin ihracatı yasaklandı.
Pentagon listesinin ardından geldi
Çin'in kararı, Pentagon'un bu ay güncellediği '1260H' listesi sonrasında alındı.
ABD yönetimi, aralarında Alibaba, Baidu ve BYD gibi şirketlerin de bulunduğu çok sayıda Çinli firmayı, Çin ordusuna destek verdikleri gerekçesiyle listeye eklemişti.
'1260H' listesi doğrudan yaptırım anlamına gelmese de ABD Savunma Bakanlığı'nın söz konusu şirketlerle doğrudan sözleşme yapmasını engelliyor.
Çin tarafı ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle ayrımcı listeler oluşturduğunu savunmuş ve Çinli şirketlerin yasal haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirmişti.
Savunma şirketleri de etkilendi
Çin Maliye Bakanlığı ayrıca çoğunluğu savunma sanayisinde faaliyet gösteren 46 Amerikan şirketini kamu tedarik projelerine katılmaktan men etti.
Kararın kapsamına giren şirketler arasında savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmalar da bulunuyor.
Öte yandan Çin'de kayıtlı ve yabancı sermayeli yerel şirketlerin, yasaklanan firmalarla bağlantılı olmaları halinde bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi.
Pentagon'un son listesine alınan bazı Çinli şirketler ise karara itiraz ederek hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Daha önce Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, benzer bir karara karşı açtığı davayı kazanmış ve 2021 yılında listeden çıkarılmıştı.