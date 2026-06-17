https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/boluda-maden-ocaginda-gocuk-meydana-geldi-1106570507.html
Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi
Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi
Sputnik Türkiye
Bolu Mengen'de özel maden ocağında gözük meydana geldi. 2 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T12:08+0300
2026-06-17T12:08+0300
2026-06-17T12:18+0300
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bolu
maden ocağı
göçük
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Bolu Mengen'de Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldıDurumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı, toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-oldu-1105855007.html
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bolu
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bolu, maden ocağı, göçük
Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi
12:08 17.06.2026 (güncellendi: 12:18 17.06.2026)
Bolu Mengen'de özel maden ocağında gözük meydana geldi. 2 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bolu Mengen'de Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı, toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.