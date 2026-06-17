https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/boluda-maden-ocaginda-gocuk-meydana-geldi-1106570507.html

Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi

Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi

Sputnik Türkiye

Bolu Mengen'de özel maden ocağında gözük meydana geldi. 2 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T12:08+0300

2026-06-17T12:08+0300

2026-06-17T12:18+0300

türki̇ye

bolu

maden ocağı

göçük

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106572098_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d08ebaa0d0090170463acf68a57a425a.jpg

Bolu Mengen'de Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldıDurumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı, toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-oldu-1105855007.html

türki̇ye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bolu, maden ocağı, göçük