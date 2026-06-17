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Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi
Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi
Sputnik Türkiye
Bolu Mengen'de özel maden ocağında gözük meydana geldi. 2 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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bolu
maden ocağı
göçük
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Bolu Mengen'de Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldıDurumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı, toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-1-isci-oldu-1105855007.html
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bolu, maden ocağı, göçük
bolu, maden ocağı, göçük

Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi

12:08 17.06.2026 (güncellendi: 12:18 17.06.2026)
© Mehmet Emin GürbüzBolu
Bolu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Mehmet Emin Gürbüz
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Bolu Mengen'de özel maden ocağında gözük meydana geldi. 2 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bolu Mengen'de Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı, toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
TÜRKİYE
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
19 Mayıs, 14:11
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