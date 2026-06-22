https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/arastirma-z-kusagi-ayni-yastaki-milenyumlardan-daha-fazla-kazaniyor-1106692406.html
Araştırma: Z Kuşağı aynı yaştaki milenyumlardan daha fazla kazanıyor
Araştırma: Z Kuşağı aynı yaştaki milenyumlardan daha fazla kazanıyor
Sputnik Türkiye
İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation'ın araştırmasına göre, Z Kuşağı'nın iş hayatına başlayan üyeleri, aynı yaşlardaki milenyumlara kıyasla daha yüksek ücret elde ediyor. Detaylar haberde...
2026-06-22T13:38+0300
2026-06-22T13:38+0300
2026-06-22T13:38+0300
yaşam
z kuşağı
milenyum
y kuşağı
ücret
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Perşembe günü yayımlanacak raporun ön bulgularına göre, 1990'ların sonlarında doğanların 24 yaşındaki reel haftalık ücretleri, 1980'lerin sonlarında doğanlara göre yüzde 12 daha yüksek seviyede bulunuyor.Araştırma ayrıca 2000'lerin başında doğan 24 yaşındaki çalışanların, 1950'lerden bu yana aynı yaş grubundaki tüm kuşaklardan daha fazla gelir elde ettiğini ortaya koydu.Uzmanlar, bu tabloyu Z Kuşağı için "küçük bir ücret toparlanması" olarak değerlendiriyor.Milenyum kuşağı krizle karşılaşmıştıAraştırmaya göre milenyum kuşağı, önceki nesillere kıyasla daha yüksek harcanabilir gelire ulaşamayan ilk kuşak oldu.Uzmanlar bunun temel nedenleri arasında 2008 küresel finans krizini ve sonrasında yıllarca süren düşük reel ücret artışlarını gösteriyor. Milenyum kuşağının iş hayatına tam da bu dönemde adım atması, gelir artışlarının sınırlı kalmasına yol açtı.Resolution Foundation kıdemli ekonomisti Charlie McCurdy, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Milenyum kuşağının yaşam standartlarındaki durgunluk son on yılda kapsamlı şekilde belgelendi. Pek çok kişi bu durumun Z Kuşağı için de devam ettiğini düşünüyordu. Ancak Z Kuşağı'nın en yaşlı üyeleri artık birkaç yıldır iş hayatında ve ücretlerde sınırlı da olsa bir toparlanma yaşadıkları görülüyor" dedi.En büyük artış düşük gelir grubundaAraştırma, en düşük ücretli çalışanların gelirlerinde daha belirgin artış yaşandığını gösterdi.Özellikle asgari ücrette 2016'dan sonra yapılan artışların etkisiyle gelir dağılımının en alt yüzde 10'luk diliminde yer alan çalışanların reel ücretleri 2012-2025 döneminde yüzde 36 yükseldi.22-29 yaş grubunda medyan gelir elde eden çalışanların saatlik ücretleri aynı dönemde yüzde 15 artarken, bu oran 30'lu yaşlardaki çalışanlarda yüzde 4, tüm çalışanlar genelinde ise yüzde 11 olarak hesaplandı.'Olumlu tablo risk altında' Buna karşın araştırma, Z Kuşağı için ortaya çıkan olumlu tablonun risk altında olduğu uyarısında bulundu.Raporda, Ortadoğu'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatları ve ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle reel ücretlerin yeniden baskı altına girebileceği belirtildi.
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z kuşağı, milenyum, y kuşağı, ücret
z kuşağı, milenyum, y kuşağı, ücret
Araştırma: Z Kuşağı aynı yaştaki milenyumlardan daha fazla kazanıyor
İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation'ın araştırmasına göre, Z Kuşağı'nın iş hayatına başlayan üyeleri, aynı yaşlardaki milenyumlara kıyasla daha yüksek ücret elde ediyor.
Perşembe günü yayımlanacak raporun ön bulgularına göre, 1990'ların sonlarında doğanların 24 yaşındaki reel haftalık ücretleri, 1980'lerin sonlarında doğanlara göre yüzde 12 daha yüksek seviyede bulunuyor.
Araştırma ayrıca 2000'lerin başında doğan 24 yaşındaki çalışanların, 1950'lerden bu yana aynı yaş grubundaki tüm kuşaklardan daha fazla gelir elde ettiğini ortaya koydu.
Uzmanlar, bu tabloyu Z Kuşağı için "küçük bir ücret toparlanması" olarak değerlendiriyor.
Milenyum kuşağı krizle karşılaşmıştı
Araştırmaya göre milenyum kuşağı, önceki nesillere kıyasla daha yüksek harcanabilir gelire ulaşamayan ilk kuşak oldu.
Uzmanlar bunun temel nedenleri arasında 2008 küresel finans krizini ve sonrasında yıllarca süren düşük reel ücret artışlarını gösteriyor. Milenyum kuşağının iş hayatına tam da bu dönemde adım atması, gelir artışlarının sınırlı kalmasına yol açtı.
Resolution Foundation kıdemli ekonomisti Charlie McCurdy, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Milenyum kuşağının yaşam standartlarındaki durgunluk son on yılda kapsamlı şekilde belgelendi. Pek çok kişi bu durumun Z Kuşağı için de devam ettiğini düşünüyordu. Ancak Z Kuşağı'nın en yaşlı üyeleri artık birkaç yıldır iş hayatında ve ücretlerde sınırlı da olsa bir toparlanma yaşadıkları görülüyor" dedi.
En büyük artış düşük gelir grubunda
Araştırma, en düşük ücretli çalışanların gelirlerinde daha belirgin artış yaşandığını gösterdi.
Özellikle asgari ücrette 2016'dan sonra yapılan artışların etkisiyle gelir dağılımının en alt yüzde 10'luk diliminde yer alan çalışanların reel ücretleri 2012-2025 döneminde yüzde 36 yükseldi.
22-29 yaş grubunda medyan gelir elde eden çalışanların saatlik ücretleri aynı dönemde yüzde 15 artarken, bu oran 30'lu yaşlardaki çalışanlarda yüzde 4, tüm çalışanlar genelinde ise yüzde 11 olarak hesaplandı.
'Olumlu tablo risk altında'
Buna karşın araştırma, Z Kuşağı için ortaya çıkan olumlu tablonun risk altında olduğu uyarısında bulundu.
Raporda, Ortadoğu'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatları ve ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle reel ücretlerin yeniden baskı altına girebileceği belirtildi.