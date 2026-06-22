https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/anzer-balinin-yeni-sezon-fiyati-belli-oldu-kilogrami-7-bin-tlden-satilacak-1106683581.html

Anzer Balı'nın yeni sezon fiyatı belli oldu: Kilogramı 7 bin TL'den satılacak

Anzer Balı'nın yeni sezon fiyatı belli oldu: Kilogramı 7 bin TL'den satılacak

Sputnik Türkiye

Anzer Balı için 2026 sezonu fiyatı açıklandı. Rize'nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen ve Türkiye'nin en değerli balları arasında gösterilen Anzer... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T09:49+0300

2026-06-22T09:49+0300

2026-06-22T09:49+0300

ekonomi̇

anzer yaylası

bal

tl

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Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda üretim yapan arıcılar kovanlarını yaylaya yerleştirirken, yeni sezonun satış fiyatı da netleşti.Kooperatiflerin ortak kararıyla alınan karara göre, bu yıl Anzer Balı ve polenin kilogram fiyatı 7 bin TL olarak uygulanacak.400'den fazla çiçek türünden üretiliyorTürkiye'nin en özel bal çeşitleri arasında gösterilen Anzer Balı, 2 bin 300 metre rakımdaki Anzer Yaylası'nda yetişen zengin bitki örtüsünden elde ediliyor.Yaylada 40'ı endemik olmak üzere 400'ün üzerinde çiçek türü bulunurken, balın kendine özgü aroması ve kalitesi de bu biyolojik çeşitlilikten kaynaklanıyor.Üretilen bal, 250 gram, 500 gram ve 1 kilogramlık kavanozlara doldurularak satışa sunulacak.Fiyat 6 bin TL'den 7 bin TL'ye yükseldiAnzerli bal üreticisi ve kooperatif Başkanı Osman Civelek, yeni sezon fiyatlarının kooperatiflerin ortak kararıyla belirlendiğini açıkladı.Civelek, şu ifadeleri kullandı:"2026 yılı sezonu başlamış durumdadır. Arıcılarımız Anzer’e çıktılar, kovanlarını yerleştirdiler. Bal üretimine başlayacağız. Biz 2026 yılı için kooperatifler ortak bir kararla birlikte 1 kilogram balın 7 bin TL olmasını, yine polen fiyatlarının da aynı şekilde 1 kilogram polenin 7 bin TL olmasını karar verdik. Geçen sene bu 6 bin liraydı, bu sene 7 lira oldu. Ülkedeki ekonomik şartları biliyoruz. Biz de tüketiciyi çok fazla mağdur etmeme adına cüzi bir zam yaptık. Anzer Balı’nı korumak için bu zam gerekliydi, fakat cüzi bir zamdır"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/sgk-uzmani-acikladi-borclular-icin-yeni-donem-dusuk-faiz-ve-uzun-vade-firsati-1106681962.html

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